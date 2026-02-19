5 osób, które aresztowany książę Andrzej może pociągnąć ze sobą na dno. Fot. Shutterstock.com. Montaż: naTemat.pl

O kontaktach byłego księcia Andrzeja ze skompromitowanym finansistą Jeffreyem Epsteinem mówiło się już od lat. Teraz jednak sprawa poszła o krok dalej. Służby aresztowały brata króla Karola III. Arystokrata będzie się musiał teraz tłumaczyć z zarzutów o nadużycie władzy publicznej i nie tylko z tego. Mountbatten-Windsor może jednak pociągnąć za sobą kilka znanych nazwisk.

Były książę Andrzej jest w rękach odpowiednich służb. W czwartek 19 lutego (tego samego dnia obchodził 66. urodziny) pod jego posiadłość podjechało mnóstwo policyjnych furgonetek. Do mediów szybko trafiły wieści, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej został aresztowany.

Od lat było wiadomo, że Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, niegdyś utrzymywał kontakty z Jeffreyem Epsteinem – nieżyjącym już dziś amerykańskim finansistą, miliarderem i skazanym przestępcą s***nym, znanym m.in. z niesławnej prywatnej wyspy, na którą miał zapraszać wpływowych mężczyzn i nieletnie dziewczyny.

Aresztowany były książę Andrzej może ich pociągnąć na dno...

Natomiast teraz BBC wyjaśnia, że do zatrzymania syna królowej Elżbiety II doszło po tym, jak służby z Thames Valley otrzymały skargi związane z potencjalnym rozpowszechnianiem przez arystokratę materiałów poufnych Wielkiej Brytanii. Miał je przekazywać Epsteinowi. Byłego księcia Andrzeja mogły pogrążyć też inne dokumenty z akt Epsteina m.in. kompromitujące zdjęcia z kobietami i e-maile.

Ale to nie koniec. Arystokrata, składając wyjaśnienia, może pociągnąć za sobą kilka osób. Oto 5 z nich:

1. David Stern

Znany biznesmen i doradca Andrzeja Mountbatten-Windsora. W dokumentach i mailach Epsteina występuje bardzo często jako organizator kontaktów, spotkań i logistyki między księciem a Epsteinem. Stern przedstawiony był jako "fixer", czyli osobą "od załatwiania spraw". Arystokrata oficjalnie przestał z nim współpracować w 2011 roku, ale kontakty między Sternem i Epsteinem miały być utrzymywane także później.

2. Peter Mandelson

Były minister, komisarz UE i były ambasador w USA. Polityk z kręgów establishmentu, który utrzymywał kontakty zarówno z Epsteinem, jak i z osobami z otoczenia księcia Andrzeja. Z akt sprawy Jeffreya wyszło na jaw, że skazany finansista dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera w wysokości 25 tys. dolarów.

Ponadto do mediów wypłynęły jego zdjęcia w samej bieliźnie w towarzystwie kobiety, a kadr miał pochodzić z mieszkania Epsteina. Po wybuchu afery polityk został usunięty z funkcji ambasadora oraz zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy. Być może zeznania brata króla Karola III mogą go jeszcze bardziej pogrążyć

3. Sarah Ferguson

To była żona księcia Andrzeja. Z ujawnionej prywatnej korespondencji wynika, że też miała kontakt z Epsteinem, a w dodatku finansista miał spłacać długi byłej żony Mountbattena-Windsora.

Opublikowane ostatnio akta nie podziałały na jej korzyść. Ujawniono, że Ferguson miała szykować oświadczenie o tym, że Epstein nie jest pedofilem. Służby mogą więc pytać Andrzeja Windsora o wątek jego byłej żony.

4. Ghislaine Maxwell

To najbliższa współpracowniczka Epsteina. Była też czasem widywana w towarzystwie byłego księcia Andrzeja. W 22' została skazana na 20 lat więzienia za handel ludźmi w celach s***ych oraz pomoc w wykorzystywaniu nieletnich. Maxwell razem ze swoimi prawnikami stara się jednak o złagodzenie kary. Spotkała się już z przedstawicielami Departamentu Sprawiedliwości USA.

Skazana rozpoczęła rozmowy na temat ewentualnej współpracy z amerykańskim rządem. Na razie nie wiadomo, czy Maxwell zdecyduje się na współpracę i jakie korzyści mogłaby w zamian uzyskać. Jeśli jednak teraz Andrzej Windsor powie coś służbom, co mogłoby pogrążyć Maxwell, ta będzie mogła zapomnieć o szybszym wyjściu z więzienia.

5. Jes Staley

To znany bankier, były dyrektor generalny (CEO) brytyjskiego banku Barclays. Gdy wyszło na jaw, że utrzymywał bliskie kontakty z Epsteinem, musiał pożegnać się z funkcją w firmie. Znał wiele osób także z otoczenia byłego księcia Andrzeja – i odwrotnie, arystokrata też może go pogrążyć przez wspólną sieć kontaktów.

