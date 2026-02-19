Karol III wydał oświadczenie po zatrzymaniu brata Andrzeja Fot. Shutterstock

Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę Yorku, został aresztowany w swoje 66. urodziny. Sprawa ma związek z ujawnionymi aktami Jeffreya Epsteina. Członkowi brytyjskiej rodziny królewskiej zarzuca się nadużycie władzy publicznej. Oświadczenie wydał już jego brat król Karol III.

REKLAMA

Andrzej Mountbatten-Windsor został aresztowany w czwartek 19 lutego, czyli w swoje 66. urodziny, pod zarzutem nadużyć, jakich miał się dopuścić w ramach pełnionej przez siebie funkcji publicznej. Pod posiadłością syna królowej Elżbiety II i brata króla Karola III w hrabstwie Norfolk pojawiło się wiele furgonetek – tak wynika ze zdjęć opublikowanych przez "Daily Mail".

BBC podało, że do zatrzymania doszło po tym, jak służby z Thames Valley poinformowały o ​​rozpatrywaniu skargi związanej z potencjalnym rozpowszechnianiem przez arystokratę materiałów poufnych nieżyjącemu przestępcy Jeffreyowi Epsteinowi. Policja przeszukała również posiadłość byłego księcia w hrabstwie Berkshire.

REKLAMA

Karol III wydał oświadczenie po zatrzymaniu brata Andrzeja

Po południu brytyjski monarcha wydał oświadczenie. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach dotyczących nadużycia stanowiska publicznego. Teraz nastąpi pełny, sprawiedliwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" – czytamy.

Karol III podkreślił, że służby mogą liczyć na "pełne i bezwarunkowe wsparcie oraz współpracę" ze strony rodziny królewskiej. "Chciałbym jasno powiedzieć: prawo musi być przestrzegane" – podsumował król Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Dodał też, że na tym etapie dalsze komentowanie sprawy "byłoby niewłaściwe".

Andrzej Mountbatten-Windsor w aktach Jeffreya Epsteina

Nie wiadomo, jak długo były książę może przebywać w areszcie. Media brytyjskie podkreślają, że może to potrwać nawet 96 godzin, jeśli nie będzie odpowiadał na pytania. A te mogą być poważne, skoro śledczy zdecydowały się na taki ruch. Jeśli policja uzna, że nie otrzymała oczekiwanych odpowiedzi, może złożyć wniosek o oficjalne aresztowanie.

Wątki arystokraty w kontekście jego kontaktów z Jeffreyem Epsteinem od lat oburzają opinię publiczną. I nie chodzi tylko o kompromitujące zdjęcia z kobietami. W odtajnionych pod koniec stycznia dokumentach znalazły się m.in. zdjęcia, które mają przedstawiać brata króla Karola w kompromitujących okolicznościach. Na jednej z fotografii pochylał się nad leżącą na podłodze młodą kobietą.

REKLAMA

Maile udostępnione przez Departament Sprawiedliwości USA sugerowały ponadto, że Andrzej mógł dzielić się oficjalnymi dokumentami handlowymi Wielkiej Brytanii z Epsteinem – i to po tym, jak finansista został skazany.