Przyszły tydzień przyniesie upragniony powiem wiosny. Temperatury będą zaskakująco wysokie Fot. https://www.wxcharts.com/

Tegoroczną zimę zapamiętamy na długo, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu nadchodzi jej kres. Już w weekend poczujemy pierwszy powiew wiosny. Z kolei w przyszłym tygodniu zrobi się u nas tak ciepło, że na upartego będzie można pomyśleć o odpaleniu pierwszego w tym roku grilla!

Rozpoczynający się właśnie weekend nie będzie jeszcze zwiastował nagłego nadejścia wiosny. To jednak tylko pozory, bo potężne zmiany wiszą już w powietrzu. Prognoza pogody na kolejne dni szykuje dla nas prawdziwy skok temperatur.

Wiosna puka do drzwi. Prognozy są optymistyczne

Z map europejskiego modelu numerycznego ECMWF HRES wynika, że już w trwający weekend zima zacznie powoli odpuszczać. Prognozy wyraźnie pokazują duże plusy w całym kraju, a w niedzielę na zachodzie termometry pokażą nawet do 8 stopni Celsjusza. To jednak dopiero rozgrzewka.

Fot. IMGW

Prawdziwy, niemal wiosenny powiew ciepła uderzy w połowie przyszłego tygodnia. Załączone mapy maksymalnej temperatury na środę i czwartek mówią wszystko. W południowo-zachodniej Polsce wartości mogą dobić do 15, a lokalnie nawet 16 stopni powyżej zera.

Pogoda na najbliższe dni według IMGW

Z najnowszych prognoz udostępnionych przez IMGW wyłania się ostatecznie obraz wyjątkowo ciepłego tygodnia.

Weekend upłynie jeszcze pod znakiem niewielkich mrozów, a także chmur, śniegu i deszczu, który na wschodzie może być marznący. Kierowcy i piesi muszą być gotowi na gołoledź. Poniedziałek przyniesie ciąg dalszy opadów i silniejszy wiatr wiejący w porywach do 60 km/h. Będzie za to cieplej, bo nawet do 12 stopni na południowym zachodzie. Wtorek to jednodniowe, lekkie ochłodzenie. Niebo zdominują chmury, z których popada przelotny deszcz, a w najcieplejszym momencie dnia zanotujemy maksymalnie od 2 do 8 stopni. Środa zwiastuje potężną zmianę i upragnioną wiosnę nadchodzącą do nas od zachodu. Słońce podgrzeje powietrze od 10 do 15 stopni w zachodnich województwach. Czwartek uraczy piękną i słoneczną pogodą. To wtedy można już odłożyć zimowe ciuchy do szafy i iść na spacer, bo ciepło utrzyma się na poziomie od 10 do 15 stopni w większości kraju.

Czy to już naprawdę koniec zimy?

Długoterminowe mapy modelu ECMWF EPS dają jednoznaczną odpowiedź. Prognoza na kolejne tygodnie, która wybiega aż do końca marca, pokazuje, że żegnamy zimę i w końcu, powolutku witamy wiosnę.

Fot. IMGW