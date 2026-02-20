Tegoroczną zimę zapamiętamy na długo, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu nadchodzi jej kres. Już w weekend poczujemy pierwszy powiew wiosny. Z kolei w przyszłym tygodniu zrobi się u nas tak ciepło, że na upartego będzie można pomyśleć o odpaleniu pierwszego w tym roku grilla!
Rozpoczynający się właśnie weekend nie będzie jeszcze zwiastował nagłego nadejścia wiosny. To jednak tylko pozory, bo potężne zmiany wiszą już w powietrzu. Prognoza pogody na kolejne dni szykuje dla nas prawdziwy skok temperatur.
Wiosna puka do drzwi. Prognozy są optymistyczne
Z map europejskiego modelu numerycznego ECMWF HRES wynika, że już w trwający weekend zima zacznie powoli odpuszczać. Prognozy wyraźnie pokazują duże plusy w całym kraju, a w niedzielę na zachodzie termometry pokażą nawet do 8 stopni Celsjusza. To jednak dopiero rozgrzewka.
Prawdziwy, niemal wiosenny powiew ciepła uderzy w połowie przyszłego tygodnia. Załączone mapy maksymalnej temperatury na środę i czwartek mówią wszystko. W południowo-zachodniej Polsce wartości mogą dobić do 15, a lokalnie nawet 16 stopni powyżej zera.
Pogoda na najbliższe dni według IMGW
Z najnowszych prognoz udostępnionych przez IMGW wyłania się ostatecznie obraz wyjątkowo ciepłego tygodnia.
Czy to już naprawdę koniec zimy?
Długoterminowe mapy modelu ECMWF EPS dają jednoznaczną odpowiedź. Prognoza na kolejne tygodnie, która wybiega aż do końca marca, pokazuje, że żegnamy zimę i w końcu, powolutku witamy wiosnę.
W ciągu dnia przez cały marzec termometry będą regularnie wskazywać od 4 do nawet 11 stopni Celsjusza. Z każdym kolejnym tygodniem te średnie wartości będą systematycznie rosnąć. Noce wciąż mogą przynosić lekkie ochłodzenia. Średnia temperatura minimalna utrzyma się w przedziale od -3 do 3 stopni na plusie, co o tej porze roku jest zupełnie normalne.