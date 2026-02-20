"Rycerz Siedmiu Królestw" przodkiem postaci z "Gry o tron". Są jak dwie krople wody

Duncan Wysoki z "Rycerza Siedmiu Królestw" ma być przodkiem Brienne z Tarthu z "Gry o tron" Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Duncan Wysoki z "Rycerza Siedmiu Królestw" jest przodkiem ważnej postaci z "Gry o tron", co podczas konwentu Balticon w 2016 roku miał potwierdzić sam George R.R. Martin. Podobieństw między bohaterami Westeros jest wiele. Twórca nowego serialu HBO nakręcił symboliczną scenę, która tylko podkreśliła ich pokrewieństwo.

Sześcioodcinkowy serial "Rycerz Siedmiu Królestw" jest adaptacją opowiadania "Wędrowny rycerz", jednego z trzech krótkich dzieł George'a R.R. Martina poświęconych przygodom Duncana Wysokiego i jego giermka Jaja. Hit HBO zachwyca swoją kameralnością i nafaszerowaną emocjami dynamiką między postaciami (zwłaszcza drugoplanowymi takimi jak Baelor i Maekar Targaryenowie).

"Do magicznego kociołka z etykietką "Pieśń lodu i ognia" wrzucono szczyptę chansons de geste, "Obłędnego rycerza" z Heathem Ledgerem i narracji typowej dla historii z serii 'od zera do bohatera'" – mogliście przeczytać w naszej recenzji pierwszego sezonu prequela "Gry o tron".

Historia zaczyna się w momencie, gdy po śmierci swojego pijanego mistrza błędny rycerz imieniem Dunk wyrusza na turniej rycerski, który odbywa się na łąkach Ashford. Po drodze przygarnia pod swe skrzydła łysego chłopca, który zostaje jego giermkiem. W połowie sezonu protagonista odkrywa, że jego towarzysz podróży zwany Jajem to tak naprawdę Aegon V Targaryen. Oskarżony o porwanie dziecka zostaje wplątany w niebezpieczną Próbę Siedmiu.

Peter Claffey jako Duncan Wysoki w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Duncan Wysoki ma być przodkiem Brienne z Tarthu

W czwartym tomie cyklu "Pieśń lodu i ognia" zatytułowanym "Uczta dla wron" Brienne z Tarthu wspomina o tym, że w dzieciństwie znalazła w zbrojowni swojego ojca w Evenfall Hall starą tarczę z malunkiem przedstawiającym wielki wiąz, a nad nim spadającą z nieba gwiazdę. W "Wędrownym rycerzu" ser Duncan Wysoki poprosił dornijską lalkarkę Tanselle o stworzenie dla niego takiego herbu, o czym bohaterka "Gry o tron" nie miała nawet pojęcia.

Według doniesień amerykańskiego tygodnika rozrywkowego "Variety" z 2016 roku George R.R. Martin miał potwierdzić, że Dunk jest przodkiem Brienne podczas wydarzenia Balticon w mieście Baltimore w stanie Maryland.

Powiązań między postaciami jest więcej. Zarówno Dunk, jak i Brienne onieśmielają wszystkich dookoła swoim wzrostem, posiadają silną moralność, a w codziennym życiu kierują się honorem. Jak wiemy, w uniwersum amerykańskiego fantasty dobrzy ludzie są rzadkością. Na tym jednak nie kończą się ich podobieństwa.

"Rycerz Siedmiu Królestw" – taki tytuł nosi odcinek 8. sezonu "Gry o tron", w którym Jamie Lannister pasuje Brienne z Tarthu na rycerza. – Powstań, ser Brienne z Tarthu, rycerzu Siedmiu Królestw – tymi słowami zwraca się Królobójca do dziedziczki lorda Selwyna.

Peter Claffey jako Duncan Wysoki w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

W 5. odcinku "Rycerza Siedmiu Królestw" pod tytułem "W imię Matki" showrunner Ira Parker podjął decyzję, że akcja jednej z retrospekcji z dzieciństwa Dunka będzie rozgrywać się w miejscu kojarzącym się z muskularną kobietą z "Gry o tron".

Młodziutki Duncan idzie wraz z przyjaciółką Rafe do Króleskiej Przystani, przemierzając trakt królewski, który z obu stron porastają drzewa. W czwartym sezonie "Gry o tron" Brienne podróżuje tą samą ścieżką w towarzystwie Podricka Payne'a, giermka Tyriona Lannistera. – To dokładnie ta sama droga w Belfaście, te same drzewa i tak dalej – potwierdził Ira Parker w rozmowie z Business Insiderem.