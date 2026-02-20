Tomasz Kot w filmie "Adam" wciela się w Ediego Federera. Fot. kadr z filmu "Adam"

Nasz "Orzeł z Wisły" doczeka się filmu o sobie. Trwają prace nad produkcją "Adam", która ma opowiedzieć historię Małysza. U boku odtwórcy legendarnego skoczka zobaczymy też Tomasza Kota. Aktor wcielił się w słynnego menadżera Eddiego Federera. A to była niesamowita postać w historii skoków narciarskich.

Adam Małysz, jeden z najsłynniejszych skoczków narciarskich z Wisły, ma na koncie cztery medale olimpijskie, cztery razy zdobył Puchar Świata, a podczas 49. Turnieju Czterech Stoczni przeszedł do historii jako pierwszy reprezentant Polski triumfujący w tym konkursie. Jego historia to idealny materiał na film i właśnie taki będziemy mogli niebawem obejrzeć (w 2027 roku).

Film "Adam" opowie historię zanim nazwisko Małysza stało się symbolem narodowej dumy. Twórcy zapowiadają, że akcja skupi się na młodym chłopaku z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i ogromnymi oczekiwaniami – nie tylko na skoczni, ale i w życiu prywatnym.

W roli Adama Małysza zobaczymy Bartłomieja Deklewę. Ale to niejedyna postać, która wzbudziła zainteresowanie. W filmie wystąpi też Tomasz Kot. Znany aktor zagra menadżera Małysza, czyli Eddiego Federera.

Kim był Edi Federer?

Zaczynał jako austriacki skoczek narciarski. Znał więc tę branżę od podszewki. Jednym z jego największych osiągnięć sportowych było zajęcie drugiego miejsca w Turnieju Czterech Skoczni w 1975 roku.

Po lewej stronie Tomasz Kot w roli Eddiego, a po prawej sam Federer. Fot. kadr z filmu "Adam" // Fot.public domain/ wikipedia

Więcej zdziałał jednak jako menadżer. W swojej karierze pracował nie tylko z Małyszem, ale także z Andreasem Goldbergerem i Thomasem Morgensternem. Od 1992 roku do 2003 roku pomagał wielkiemu "Goldiemu" w poprawieniu wizerunku, później podróżował z Małyszem i Morgensternem.

To on, jeszcze gdy Polski Związek Narciarski nie miał się za bardzo czym chwalić, załatwiał kombinezony od sponsorów i pamiętne dwa "Passaty" kombi, którymi polscy skoczkowie jeździli na konkursy.