Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na zimowych igrzyskach olimpijskich. Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TVP Sport

19-letni Kacper Tomasiak w mig stał się objawieniem polskiego sportu. Młody skoczek narciarski zapisał się złotymi literami nie tylko w historii swojej dyscypliny. Zdobywca trzech medali w zimowych igrzyskach wymieniany jest teraz wśród takich legend, jak Justyna Kowalczyk czy Otylia Jędrzejczak.

Debiutancki występ Kacpra Tomasiaka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 Mediolan-Cortina z pewnością na długo zostanie w pamięci Polaków. Skoczek narciarski zdobył aż trzy medale i stał się dla rodaków legendą sportu. Nie dokonali tego ani Adam Małysz, ani Kamil Stoch, choć ich sukcesy również są ogromne.

Kacper Tomasiak po zimowych igrzyskach jest legendą

Stało się! Kacper Tomasiak wróci do Polski jako zdobywca trzech medali olimpijskich. Zimowe igrzyska to jego debiut, niesamowicie zresztą udany. W ciągu zaledwie kilku dni zdobył drugie i trzecie miejsce w indywidualnych konkursach na normalnej i dużej skoczni, a następnie drugie miejsce w konkursie superduetów (w parze z Pawłem Wąskiem).

Tym samym do kolekcji 19-latka trafiły dwa srebrne medale olimpijskie i jeden złoty. Tomasiak w wielkim stylu zaczął swoją przygodę z igrzyskami, a dotychczas nie stał jeszcze na podium Pucharu Świata. Niesamowity wyczyn naszego skoczka sprawił, że dołączył do grona legend sportu, stając się pierwszym mężczyzną w Polsce, który ma na swoim koncie trzy medale na jednych igrzyskach.

Przypomnijmy, że wcześniej dokonały tego tylko trzy kobiety:

Irena Szewińska na igrzyskach w Tokio w 1964 roku zdobyła złoto w sztafecie 4x100 m i dwa srebra – w biegu na 200 m i skoku w dal; miała wtedy 18 lat, Otylia Jędrzejczak zajęła pierwsze miejsce w pływaniu na 200 m stylem motylkowym i drugie na dwukrotnie krótszym dystansie oraz na 400 m stylem dowolnym na IO w Atenach w 2004 roku; była wtedy 21-latką, Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal w biegu narciarskim na 30 km techniką klasyczną, srebrny w sprincie klasycznym i brązowy w biegu łączonym na 15 kilometrów na zimowych igrzyskach w Vancouver w 2010 roku; miała wtedy 27 lat.

Kim jest Kacper Tomasiak?

Jesteśmy przekonani, że już niedługo każdy Polak będzie doskonale znać sylwetkę Kacpra Tomasiaka, którego czeka jeszcze kilkanaście lat pięknej sportowej kariery. Nastoletni skoczek narciarski urodził się 20 stycznia 2007 roku w Bielsku-Białej. Jest reprezentantem klubu LKS Klimczok Bystra. Jego pierwsze głośniejsze sukcesy datowane są na 2019 rok, kiedy to zdobył złoty medal w indywidualnej rywalizacji oraz brązowy w drużynowej podczas nieoficjalnych mistrzostw świata dzieci.

Prywatnie sportowiec ma czworo młodszego rodzeństwa, a dwaj młodsi bracia Kacpra, Konrad i Filip, także trenują skoki narciarskie. Ojciec skoczka, Wojciech Tomasiak, jest trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk.

Dziś 19-latek jest jednocześnie czwartym w historii multimedalistą jednych igrzysk, ale również najmłodszym w historii polskim medalistą zimowych IO. Dodajmy, że w 2021 roku w wywiadzie dla Eurosportu Kacper Tomasiak mówił o olimpijskich startach: – Być może kiedyś wystartuję na igrzyskach olimpijskich, ale jeszcze sporo lat przede mną.