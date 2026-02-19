Kacper Tomasiak dostał od Adama Małysza wyjątkowy prezent. Fot. public domain / wikipedia.org

Kacper Tomasiak wrócił już do Polski z Włoch. W Bystrej zorganizowano specjalne przywitanie trzykrotnego medalisty olimpijskiego. Był tam też Adam Małysz, który przekazał 19-letniemu skoczkowi coś specjalnego. Jak mówił, ten przedmiot jest dla niego mocno symboliczny.

Cały polski team skoków narciarskich wrócił już z Włoch, gdzie odbywają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Te dla Kacpra Tomasiaka będą niezapomniane. W środę nasz skoczek był już w Bystrej, gdzie przywitało go mnóstwo osób. Na miejscu pojawił się też prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, który przed laty też sam dostarczał kibicom wielu emocji. Przypomnijmy, że zdobył cztery medale olimpijskie (srebro i brąz z Salt Lake City oraz dwa srebrne krążki z Vancouver).

Małysz przekazał Tomasiakowi wyjątkowy prezent

Teraz Małysz zdobył się na wyjątkowy gest wobec Tomasiaka. Przekazał mu małą figurkę przedstawiającą złotego skoczka. – Przeżywać twoje medale wśród kibiców, to było coś wyjątkowego dla mnie. Z tego się niezmiernie cieszę. Przygotowałem coś dla Kacpra, jadąc tutaj. To był duży spontan. To jest coś, co dostałem w Salt Lake City. Złotego skoczka, ze złota zrobionego, który przekazała mi pewna osoba, żeby przynosiło mi szczęście. Chciałbym to Kacprowi przekazać teraz – ogłosił Małysz.

Kacper Tomasiak wrócił do Polski jako zdobywca trzech medali olimpijskich. Zimowe igrzyska to jego debiut, niesamowicie zresztą udany. W ciągu zaledwie kilku dni zdobył drugie i trzecie miejsce w indywidualnych konkursach na normalnej i dużej skoczni, a następnie drugie miejsce w konkursie superduetów (w parze z Pawłem Wąskiem).

Został tym samym najmłodszym skoczkiem od 1992 roku, który wywalczył medal igrzysk w konkursie indywidualnym. Został też najmłodszym w historii polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Dokonał tego w wieku 19 lat i 25 dni, wyprzedzając tym samym Wojciecha Fortunę, który po złoto ZIO 1972 sięgnął w wieku 19 lat i 193 dni.