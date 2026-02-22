wyniki Lotto z 21 lutego
W Lotto trafiono szóstkę Fot. Shutterstock / vkstudio

Sobotnie losowanie Lotto z 21 lutego było szczęśliwe dla jednego z graczy. W Polsce pojawił się nowy milioner – główna wygrana w wysokości 6 810 033,60 zł trafiła do osoby, która poprawnie wytypowała wszystkie sześć liczb.

Trafienie "szóstki" w Lotto oznacza koniec kumulacji i powrót do gwarantowanej puli – w kolejnym losowaniu do wygrania będzie 2 mln zł.

Choć "szóstka" przyciąga największą uwagę, powody do zadowolenia miało znacznie więcej osób. Aż 55 graczy trafiło "piątkę", wzbogacając się o ponad 6,7 tys. zł każdy.Tym razem nie padły jednak wygrane pierwszego stopnia w Lotto Plus oraz Ekstra Pensji. Bez głównych trafień zakończyły się również losowania Mini Lotto i Kaskady.

Wyniki losowania Lotto z 21 lutego

Lotto: 02, 12, 14, 21, 39, 49 Lotto Plus: 19, 26, 39, 42, 44, 48

Multi Multi (14:00): 03, 04, 09, 10, 13, 14, 24, 34, 37, 38, 42 (plus), 59, 61, 62, 63, 65, 72, 78, 79, 80 Multi Multi (22:00): 05, 07, 08, 09, 14, 25, 32, 34, 44, 45 (plus), 46, 50, 51, 56, 59, 60, 69, 70, 74, 78

Kaskada (14:00): 02, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23 Kaskada (22:00): 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 17, 18, 21, 24

Mini Lotto: 13, 27, 30, 31, 40 Ekstra Pensja: 15, 20, 22, 23, 29 oraz 02 Ekstra Premia: 02, 04, 06, 12, 32 oraz 03

Największe wygrane Lotto w Polsce

Szóstki w Lotto nie zdarzają się często, ale niektórzy gracze zanotowali w ostatnich latach ogromne sumy. Rekord należy do Skrzyszowa, gdzie w marcu 2017 roku padła wygrana w wysokości 36,7 mln zł. Niewiele mniej, bo 35,2 mln zł, trafiło do gracza z Ziębic w sierpniu 2015 roku. Wcześniej, w lutym 2012 roku, 33,8 mln zł wygrała osoba z Gdyni, a listę najwyższych historycznych wygranych zamyka Kętrzyn, gdzie w grudniu 2022 roku padła "szóstka" warta 33,4 mln zł.

Również ostatnie miesiące pokazały, że szczęście potrafi uśmiechać się do graczy. W listopadzie 2025 roku kumulacja została podzielona między dwie osoby, które wygrały po 12,3 mln zł – jeden kupon został zawarty w Tarnowie Podgórnym, drugi zagrano online. Z kolei w lipcu 2025 roku aż 27 mln zł trafiło do gracza z Leszna.

Choć to klasyczne Lotto cieszy się w Polsce największą popularnością, absolutne rekordy wysokości wygranych w Polsce należą do międzynarodowego Eurojackpota. Rekord padł w sierpniu 2022 roku, kiedy zwycięzca zgarnął aż 213,5 mln zł. Niewiele mniejsza była wygrana z sierpnia 2021 roku, która wyniosła 206,5 mln zł i również przeszła do historii krajowych gier liczbowych.