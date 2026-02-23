Atrakcje zniknęły po karnawale, ale sprawa trwa. Miasto mówi o parku kulturowym i zakazie handlu, a kard. Ryś chce wysłuchać obu stron. Fot. Edward Pabis, YouTube

Karuzela, stragany i rozrywka tuż obok jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Zakopanego. Atrakcje ustawione na placu przy kościele pw. Św. Rodziny zniknęły po zakończeniu karnawału, ale sprawa nie zniknęła. Straż miejska zapowiada wniosek do sądu, a do rozmów chce włączyć się kard. Grzegorz Ryś.

Instalacje pojawiły się na przykościelnym placu na początku grudnia. Jak podaje TVN24, teren pod atrakcje miał zostać wydzierżawiony od proboszcza parafii. Miasto od początku kwestionowało zgodność takiego zagospodarowania z przepisami, zwracając uwagę przede wszystkim na lokalizację. To okolice kościoła wpisanego do rejestru zabytków i jednocześnie obszar objęty regulacjami Parku Kulturowego Krupówki.

W ocenie władz Zakopanego problem nie sprowadza się do samej karuzeli. Chodzi o przekształcenie przestrzeni uznawanej za sakralną i zabytkową w miejsce działalności komercyjnej, która ma charakter usługowy i rozrywkowy.

7 mandatów, 3 odmowy. Teraz wniosek do sądu

Komendant straży miejskiej w Zakopanem Leszek Golonka poinformował, że funkcjonariusze wystawili łącznie 7 mandatów za ustawienie atrakcji w obrębie parku kulturowego. Część mandatów zostało przyjętych, ale w przypadku 3 odmówiono zapłaty. To właśnie brak przyjęcia mandatów ma być powodem skierowania sprawy dalej.

– Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów – powiedział komendant Golonka.

To teren w parku kulturowym, a uchwała ogranicza handel i rozrywkę

Władze Zakopanego wydały oświadczenie, w którym sprzeciwiły się komercyjnemu zagospodarowaniu tego przykościelnego placu. Wskazano, że miejsce znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w bezpośrednim otoczeniu kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

W komunikacie miasto powołuje się na obowiązującą uchwałę, która ma zakazywać prowadzenia działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej na tym obszarze poza lokalami. Podkreślono też, że przestrzeń sakralna i zabytkowa ze względu na jej charakter nie powinna być wykorzystywana jako teren komercyjnej rozrywki.

Proboszcz nie dostał mandatów i nie wie o wniosku

Proboszcz parafii nie odpowiedział na pytania PAP dotyczące dzierżawy terenu i ustawienia atrakcji przy kościele, ale stanowisko w jego imieniu przekazała Archidiecezja Krakowska.

Rzecznik archidiecezji ks. Piotr Studnicki poinformował, że według relacji proboszcza ten nie otrzymał żadnych mandatów od straży miejskiej. Co więcej, miał też nie zostać poinformowany o tym, że straż sporządziła wniosek do sądu w sprawie ukarania osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli i straganów.

Archidiecezja próbuje tu więc wyraźnie rozdzielić działania straży miejskiej wymierzone w organizatorów atrakcji od odpowiedzialności proboszcza jako osoby, od której dzierżawiono teren.

Rzecznik podkreślił, że proboszcz w jego ocenie nie uchyla się od prawa i nie unika wyjaśnień, a jeśli pojawiają się wątpliwości co do legalności działań, to powinien rozstrzygnąć je niezawisły sąd. Dodał też, że w sprawach spornych to właśnie sąd ma zbadać okoliczności i ocenić, czy doszło do naruszenia przepisów.

Kardynał Ryś chce spotkania z proboszczem i burmistrzem

Do sprawy włącza się metropolita kard. Grzegorz Ryś. Archidiecezja Krakowska przekazała, że hierarcha jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem parafii, jak i z burmistrzem Zakopanego. Zapowiedź ma mieć charakter mediacyjny.

Kardynał chce wysłuchać obu stron i poznać ich wyjaśnienia dotyczące dzierżawy placu, ustawienia atrakcji oraz zastrzeżeń miasta związanych z ochroną zabytku i zasadami obowiązującymi w Parku Kulturowym Krupówki.