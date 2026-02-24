Gwiazda "Stranger Things" w 3. sezonie "Wednesday" Fot. materiał prasowy / Netflix

W niedalekiej przyszłości "Wednesday" ma powrócić na Netflixa w 3. sezonie. Do obsady hitu o córce Morticii i Gomeza Addamsów dołączyła Winona Ryder, która z Timem Burtonem i Jenną Ortegą miała już przyjemność pracować na planie głośnego sequela.

"Wednesday", czyli serial inspirowany "Rodziną Addamsów", stał się absolutnym hitem giganta streamingu. Oba dotychczas wydane sezony ociekającego czarną komedią serialu młodzieżowego widzowie oglądali na potęgę. Pierwszy może pochwalić się 252 mln wyświetleń, a drugi – 124 mln. To, że Netflix da zielone światło trzeciej części, było przesądzone.

Jak poinformował branżowy portal Deadline, plan zdjęciowy 3. sezonu "Wednesday" właśnie ruszył w Irlandii. Do obsady dołączyło sporo nazwisk. Na małym ekranie zobaczymy niebawem m.in. Chrisa Sarandona ("Miasteczko Halloween"), Noah Taylora ("Moja łódź podwodna"), Oscara Morgana ("Rycerz Siedmiu Królestw"), Kennedy Moyer ("Grupa zadaniowa") i gwiazdę klasy A, którą publiczność zna najlepiej jako Joyce Byers w "Stranger Things" braci Dufferów.

Winona Ryder w 3. sezonie "Wednesday". Z Jenną Ortegą grała już u Tima Burtona

To oficjalne: Winona Ryder zagra w 3. sezonie "Wednesday". Szczegóły dotyczące odgrywanej przez nią postaci są trzymane w tajemnicy. Amerykańska aktorka, która słynie z ekscentrycznych kreacji, z pewnością odnajdzie się w Akademii Nevermore, gdzie każdego dnia czarny kot przebiega drogę.

Winona Ryder jako Lydia Deetz w filmie "Sok z żuka 2". Fot. materiał prasowy

Jenna Ortega ("Krzyk") miała szansę wcielić się w córkę granej przez Ryder gotki imieniem Lydia Deetz w "Soku z żuka 2". Za kamerą filmu stanął Tim Burton ("Duża ryba"), reżyser i producent wykonawczy serialu Netflixa.

Przypomnijmy, że zakochany w niemieckim ekspresjonizmie filmowiec obsadził wcześniej Ryder w "Edwardzie Nożycorękim", animacji "Frankenweenie" oraz oryginalnym "Soku z żuka".

Kto jeszcze zagra w 3. sezonie "Wednesday"?

Eva Green ("Marzyciele"), która wcześniej pracowała razem z Timem Burtonem nad "Mrocznymi cieniami", "Osobliwym domem pani Peregrine" i "Dumbo", wystąpi w 3. sezonie "Wednesday" jako tajemnicza ciotka tytułowej bohaterki.

W finałowej scenie 2. odsłony "Wednesday" na jaw wyszło, że zaginiona siostra Morticii Addams, Ofelia Frump, jest trzymana pod kluczem przez swoją matkę. Na ścianie celi jasnowidzka rysuje napis: "Wednesday musi umrzeć". Możemy przypuszczać, że to na niej właśnie skupi się trzeci rozdział serialu. Dodajmy również, że postać ta była pacjentką Szpitala Psychiatrycznego Willow Hill.

