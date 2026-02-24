Na eksporcie ziemiaków do Polski najlepiej zarabiają Niemcy. Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

W 2025 roku do Polski sprowadzono prawie 180 tys. ton ziemniaków z 26 państw – zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. To wyższy wynik niż w ubiegłych latach. Najwięcej zapłaciliśmy Niemcom. Tymczasem polski ziemniak ma potencjał... ale i problemy. A eksperci mają pomysł, jak temu zaradzić.

REKLAMA

My, Polacy, wprost kochamy ziemniaki. Mamy ich bogatą kulturę, a na naszych stołach regularnie lądują frytki, talarki, kopytka, kluski śląskie, purée, placki, zapiekanki, krokiety, kotlety, babki i pyzy ziemniaczane. Nie zapominajmy też o ziemniakach w mundurkach i w całości: pieczonych w piekarniku, ognisku lub gotowanych. Laik mógłby sądzić, że Polska ziemniakiem stoi, ale rzeczywistość jest bardziej przyziemna. Nasz kraj produkuje co prawda własne warzywa, ale i importuje na potęgę. Tylko w zeszłym roku setki milionów złotych wydano na ziemniaki z Niemiec. Skąd jeszcze pochodzą warzywa, które kupujesz w sklepie?

Import ziemniaków do Polski. Oto, skąd pochodzą

W 2025 roku Polska importowała 179,71 tys. ton ziemniaków świeżych, schłodzonych, ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków (kod CN 0701) – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania, w 2024 roku było to o ponad siedem ton mniej. Warzywa sprowadzono z 26 krajów, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

REKLAMA

W 2025 roku najwięcej ziemniaków, bo 107,51 tys. ton, sprowadzono do Polski z Niemiec. To prawie 60 proc. wszystkich importowanych warzyw psiankowatych. Na podium uplasowały się również Holandia i Grecja, od których Polska kupiła kolejno 13,67 tys. ton i 12,26 tys. ton "kartofli".

Pierwszą dziesiątkę państw, z których importujemy ziemniaki, uzupełniają następujące:

Francja – 11,15 tys. ton, Egipt – 9,76 tys. ton, Hiszpania – 8,72 tys. ton, Cypr – 4,82 tys. ton, Włochy – 2,70 tys. ton, Belgia – 2,31 tys. ton, Wielka Brytania – 1,40 tys. ton.

Ile kosztuje sprowadzanie ziemniaków do Polski?

W 2025 roku Polska zapłaciła za sprowadzenie bulw blisko 288 mln zł (ściślej mówiąc, 287,76 mln). Oczywistym jest, że najwięcej kosztuje nas import ziemniaków z Niemiec. W 2025 roku odbiorcy z Polski zapłacili za nie 137,03 mln zł, co stanowi blisko 48 proc. wszystkich wydatków na te warzywa z zagranicy. Szybka kalkulacja pozwoli stwierdzić, że średnia cena kilograma ziemniaków z Niemiec w całym 2025 roku wynosiła niespełna 1,28 zł.

REKLAMA

Jeśli chodzi o wydatki na "pyry", podium pozostaje niezmienne: na drugim miejscu Holandia, a na trzecim Grecja, z wydatkami rzędu 31,1 mln zł i 26,21 mln zł. Przetasowanie nastąpiło na dalszych miejscach pierwszej dziesiątki – oto koszt importu ziemniaków do Polski z poszczególnych państw w 2025 roku:

Hiszpania – 20,52 mln zł, Egipt - 17,78 mln zł, Francja – 17,28 mln zł, Cypr – 12,80 mln zł, Włochy – 5,54 mln zł, Wielka Brytania – 3,52 mln zł, Belgia – 3,40 mln zł.

Polski ziemniak może się wybronić... Pod kilkoma warunkami

Branżowy serwis Farmer.pl wskazuje, że polski ziemniak ma potencjał, a problemy branży ziemniaczanej wynikały "raczej z organizacji sprzedaży niż z nadmiaru towaru". Polska ma gleby i klimat, które pozwalają na rozwój upraw tych roślin. W minionym, 2025 roku mówiło się o "klęsce urodzaju", wskazywało na problemy w sprzedaży zbiorów, niskie ceny w hurcie i pojedyncze przypadki niewykopanych plantacji. Dr Wojciech Nowacki ze Stowarzyszenia Polski Ziemniak w rozmowie z serwisem mówi:

REKLAMA

– Panika, jaka ogarnęła wówczas sektor ziemniaczany, z biegiem czasu zaczęła jednak powracać do stanu zbliżonego do normalnego, ale jeszcze i obecnie chce się zniechęcić polskich rolników do uprawy ziemniaka.

Dziennikarze serwisu Farmer.pl wskazują, że w 2025 roku powierzchnia upraw ziemniaka w UE wynosiła 1 478 tys. ha (rok wcześniej 1 391 tys. ha), co daje najwyższy areał od 2017 roku. Wzrost był największy w Belgii, Francji, Holandii i Niemczech. Dr Nowacki w rozmowie z medium zauważył, że jeśli Polska będzie zmniejszać uprawę ziemniaka, "na rynek nasz wpłynie ziemniak z innych krajów Europy północno-zachodniej". – Czy mamy stać się w przyszłości importerem ziemniaków? – pyta retorycznie.

GUS szacuje, że w 2025 roku w Polsce zebrano ok. 7,0 mln ton ziemniaków, co stanowi wzrost o 18 proc. w porównaniu z poprzednim, 2024 rokiem. Wzrósł także areał upraw i średni plon krajowy. Udział plonu handlowego szacuje się na ok. 75 proc. zbiorów.