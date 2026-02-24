Serial "Harry Potter" doda ważną scenę z książki. Filmy ją zignorowały

W pierwszym sezonie serialu "Harry Potter" zobaczymy ważną scenę z "Kamienia Filozoficznego", co potwierdza ogłoszenie nowego nazwiska w obsadzie. Ta postać była obecna przy pierwszym spotkaniu Draco Malfoya z "chłopcem, który przeżył".
W pierwszej połowie 2027 roku na HBO Max odbędzie się premiera serialu "Harry Potter", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być wierny adaptacji powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi J.K. Rowling. Scenariusz do pierwszego sezonu streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o chłopcu z błyskawicą na czole.
Doniesienia z planu zdjęciowego faktycznie potwierdzają zapowiedzi twórców w kwestii rzetelności nadchodzącego rebootu. Serialowa adaptacja uwzględnia w scenariuszu postaci, a także sceny, które w oryginale albo miały istotne znaczenie fabularne, albo ilustrowały pewne zjawiska, bądź atmosferę panującą w danym miejscu (tutaj przykładem jest sekwencja z czarodziejami świętującymi pokonanie Lorda Voldemorta, która ma pojawić się w pierwszym odcinku produkcji HBO).
Madame Malkin w serialu "Harry Potter". Zobaczymy scenę pierwszego spotkania z Draco Malfoyem
Redanian Intelligence i Comicbook.com donoszą, że w pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" rolę Madame Malkin zagra Naomi Wirthner, brytyjska aktorka znana z hitu Apple TV "Kulawe konie", aktorskiego remake'u "Jak wytresować smoka" oraz dramatu "The Outrun" z Saoirse Ronan ("Pokuta").
Przypomnijmy, że wspomniana czarownica była wybitną krawcową, która prowadziła sklep "Madame Malkin – szaty na wszystkie okazje" przy ulicy Pokątnej. W jej salonie doszło do pierwszego spotkania Harry'ego z Draco Malfoyem, który podczas przymiarek chwalił się czystością swojej krwi i obrażał mugoli, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że ma do czynienia z "chłopcem, który przeżył". Ta krótka interakcja sprawiła, że protagonista szybko wyrobił sobie złe zdanie na temat aroganckiego Ślizgona.
Uwzględnienie Madame Malkin w serialu "Harry Potter" oznacza, że pominiętą w filmie z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk") scenę faktycznie ujrzymy na małym ekranie.
Kto zagra w serialu "Harry Potter"?
W reboocie, którym opiekuje się Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), Daniela Radcliffe'a zastąpi w roli tytułowego protagonisty szkocki aktor Dominic McLaughlin. Arabella Stanton i Alastair Stout przejęli po Emmie Watson i Rupercie Grincie role Hermiony Granger oraz Rona Weasleya.
W serialu będącym nowym spojrzeniem na uwielbiany przez miliony świat magii zobaczymy również Johna Lithgowa ("Konklawe"), Janet McTeer ("Albert Nobbs"), Paapę Essiedu ("Mogę cię zniszczyć"), Johnny'ego Flynna ("Pod ciemnymi gwiazdami"), Lox Pratt ("Władca much") i Bertie Carvel ("Rycerz Siedmiu Królestw").