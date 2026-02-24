Serial "Harry Potter" doda ważną scenę z książki. Filmy ją zignorowały

W serialu "Harry Potter" HBO pojawi się postać Madame Malkin. To oznacza scenę pierwszego spotkania głównego bohatera z Draco Malfoyem Fot. materiał prasowy

W pierwszym sezonie serialu "Harry Potter" zobaczymy ważną scenę z "Kamienia Filozoficznego", co potwierdza ogłoszenie nowego nazwiska w obsadzie. Ta postać była obecna przy pierwszym spotkaniu Draco Malfoya z "chłopcem, który przeżył".

W pierwszej połowie 2027 roku na HBO Max odbędzie się premiera serialu "Harry Potter", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być wierny adaptacji powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi J.K. Rowling. Scenariusz do pierwszego sezonu streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o chłopcu z błyskawicą na czole.

Doniesienia z planu zdjęciowego faktycznie potwierdzają zapowiedzi twórców w kwestii rzetelności nadchodzącego rebootu. Serialowa adaptacja uwzględnia w scenariuszu postaci, a także sceny, które w oryginale albo miały istotne znaczenie fabularne, albo ilustrowały pewne zjawiska, bądź atmosferę panującą w danym miejscu (tutaj przykładem jest sekwencja z czarodziejami świętującymi pokonanie Lorda Voldemorta, która ma pojawić się w pierwszym odcinku produkcji HBO).

Madame Malkin w serialu "Harry Potter". Zobaczymy scenę pierwszego spotkania z Draco Malfoyem

Redanian Intelligence i Comicbook.com donoszą, że w pierwszym sezonie "Harry'ego Pottera" rolę Madame Malkin zagra Naomi Wirthner, brytyjska aktorka znana z hitu Apple TV "Kulawe konie", aktorskiego remake'u "Jak wytresować smoka" oraz dramatu "The Outrun" z Saoirse Ronan ("Pokuta").

Przypomnijmy, że wspomniana czarownica była wybitną krawcową, która prowadziła sklep "Madame Malkin – szaty na wszystkie okazje" przy ulicy Pokątnej. W jej salonie doszło do pierwszego spotkania Harry'ego z Draco Malfoyem, który podczas przymiarek chwalił się czystością swojej krwi i obrażał mugoli, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że ma do czynienia z "chłopcem, który przeżył". Ta krótka interakcja sprawiła, że protagonista szybko wyrobił sobie złe zdanie na temat aroganckiego Ślizgona.

Uwzględnienie Madame Malkin w serialu "Harry Potter" oznacza, że pominiętą w filmie z Danielem Radcliffem ("Człowiek-scyzoryk") scenę faktycznie ujrzymy na małym ekranie.

Kto zagra w serialu "Harry Potter"?

W reboocie, którym opiekuje się Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), Daniela Radcliffe'a zastąpi w roli tytułowego protagonisty szkocki aktor Dominic McLaughlin. Arabella Stanton i Alastair Stout przejęli po Emmie Watson i Rupercie Grincie role Hermiony Granger oraz Rona Weasleya.