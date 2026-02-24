serial Władca much
"Władca much" to nowa adaptacja słynnej powieści Fot. Kadr z "Władcy much"

Na HBO Max zadebiutował już pierwszy odcinek miniserialu "Władca much" na podstawie słynnej książki Williama Goldinga. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień, co – biorąc pod uwagę brutalny, niepokojący i psychodeliczny klimat historii o chłopcach-rozbitkach – może uratować nasze zdrowie psychiczne. Sami recenzenci są w większości zachwyceni produkcją autorstwa Jacka Thorne'a, współtwórcy "Dojrzewania".

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Czteroodcinkowy serial "Władca much" na podstawie kultowej powieści Williama Goldinga z 1954 roku opowiada o grupie nastoletnich chłopców, którzy po katastrofie samolotu muszą samodzielnie przetrwać na bezludnej wyspie. Dzieci wybierają na swojego przywódcę Ralpha i żegnają się ze swoją niewinnością. Niektórym bardziej niż na przetrwaniu, zależy na rywalizacji.

Za adaptację wyprodukowaną przez BBC odpowiada Jack Thorne, współtwórca nagrodzonego 8 nagrodami Emmy "Dojrzewania" i showrunner "Toksycznego miasta" (porównywanego do "Ołowianych dzieci"). Za kamerą brytyjskiego serialu stanął Marc Munden ("Pomoc"), a jej muzyczny motyw przewodni skomponował legendarny kompozytor Hans Zimmer ("Diuna").

W obsadzie tytułu znaleźli się młodzi aktorzy m.in. David McKenna, Lox Pratt (Draco Malfoy w nadchodzacym serialu "Harry Potter"), Winston Sawyers ("The Crow Girl"), Ike Talbut, Harrison Metcalf ("Poison"), Gus Turner ("Ted Lasso") i Rafael de Belligna ("The Third Parent"). Warto dodać, że to pierwsza serialowa adaptacja książki Goldinga – wcześniej powstały już trzy filmy.

"Władca much" już na HBO Max. Kiedy kolejne odcinki?

W Wielkiej Brytanii "Władca Much" już premierę 8 lutego na BBC. Teraz czas na HBO Max. W sieci zadebiutował już pierwszy odcinek zatytułowany "Piggy" ("Prosiaczek"). Kolejne trzy będą miały polską premierę co tydzień we wtorki: 3 marca, 10 marca i 17 marca (finał).

Miniserial jest świetnie oceniany. W agregatorze Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków z całego świata, ma notę w wysokości aż 88 procent, choć należy pamiętać, że dopiero zadebiutował poza Wyspami, dlatego ocena może się zmieniać. Recenzenci z UK są jednak w większości zachwyceni i pokreślają niepokojący, psychodeliczny klimat produkcji, który ma również powieść Goldinga.

Zobacz także

logo
"Władca much" zaraz na HBO Max. Serial chwali nawet córka autora książki
logo
Twórca "Dojrzewania" kręci kolejny serial o chłopcach. Tę książkę zna każdy
logo
"Dojrzewanie" nie zmieniło prawie nic. Pół roku po premierze dalej jest hejt i mamy "szon patrole"
logo
"Dojrzewanie" jest przerażająco realistyczne. Twórcy inspirowali się prawdziwymi zbrodniami
logo
"Dojrzewanie" to kawał dobrej telewizji. Te brytyjskie seriale też wciągają jak diabli
logo
Ta scena w "Dojrzewaniu" była improwizowana. Widzów doprowadziła do łez

"Celem każdej adaptacji musi być skierowanie widzów do książki. Ten serial poradzi sobie z tym wystarczająco dobrze dzięki wystawnej reżyserii, błyskotliwym występom aktorskim i niepokojącej ścieżce dźwiękowej" – ocenił Nicholas Harris z "New Statesman".

Carol Midgley z brytyjskiego "The Times" nazywa serial "pełną klasy adaptacją", a Olivia Ovenden z "Observer" porównuje "Władcę much" do głośnego hitu Netfliksa. "W tej przerobionej wersji autorstwa scenarzysty Jacka Thorne'a – stanowiącej idealną kontynuację 'Dojrzewania', jego nowoczesnego studium okrucieństwa nastoletnich chłopców – niesamowicie ponura wizja ["Władcy much"] powraca w świeżym wydaniu".

Krytyk Eddie Harrison nazywa miniserial BBC "prawdopodobnie najbardziej przystępną dla współczesnego widza wersją książki Williama Goldinga" i pisze o "krzykliwym, halucynacyjnym styl wizualnym", a Emily Baker z iNews określa nowego "Władcę much" jako "przerażający, psychodeliczny atak na zmysły".

Dodajmy, że – jak podawało BBC – Judy Golding, córka pisarza, wierzy, że jej ojciec byłby dumny z serialu Thorne'a na podstawie ponadczasowej powieści.