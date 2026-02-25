Lewica stanowczo zareagowała na zatrzymanie prezydenta Częstochowy przez CBA. Krzysztofa M. zawieszono w prawach członka Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

CBA zatrzymało Krzysztofa Matyjaszczyka – prezydenta Częstochowy, który od 2010 r. nieprzerwanie sprawuje samorządowy urząd i uchodził za jedna z najaśniejszych gwiazd Lewicy. Do dziś. W rozmowie z naTemat rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik informuje bowiem, że decyzją Włodzimierza Czarzastego częstochowski polityk został natychmiastowo zawieszony.

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali Krzysztofa M. – Prezydenta Miasta Częstochowa" – taką informację przekazał 25 lutego rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z komunikatu mogliśmy dowiedzieć się, że sprawa ma związek z podejrzeniami popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Obecnie trwa proces zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie miasta w województwie śląskim.

Lewica reaguje ws. Krzysztofa Matyjaszczyka. Łukasz Michnik: P rawo musi działać wobec każdego

– Decyzją przewodniczącego partii Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego Krzysztof Matyjaszczyk zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu wyjaśnienia tej sprawy – mówi w rozmowie z naTemat rzecznik prasowy Lewicy Łukasz Michnik.

W naszych szeregach nie ma świętych krów , wobec każdego muszą być stosowane te same standardy bez względu na to, jaką funkcję się pełni czy jaki ma się staż na tej funkcji. Prawo musi działać tak samo wobec każdego. Łukasz Michnik rzecznik prasowy Lewicy o zatrzymaniu Krzysztofa M. przez CBA

– Wyjaśnienie tej kwestii jest zarówno w interesie publicznym, jak i samej Lewicy – dodaje rzecznik Lewicy, podkreślając, że partia powstrzymuje się od dalszych komentarzy do czasu ustaleń śledczych.

Przypomnijmy, że Krzysztof Matyjaszczyk od prawie 16 lat zasiada na fotelu prezydenta Częstochowy. W wyborach samorządowych w 2010 roku wystartował z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dwa lata temu rozpoczął swoją czwartą kadencję, będąc jedną z najjaśniejszych gwiazd Lewicy w samorządzie, zważywszy na to, że niewielu członków partii zasiada tak wysoko na samorządowym szczeblu. Przedtem był członkiem rady miasta, a następnie posłem na Sejm.

