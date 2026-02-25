CBA zatrzymało Krzysztofa Matyjaszczyka – prezydenta Częstochowy, który od 2010 r. nieprzerwanie sprawuje samorządowy urząd i uchodził za jedna z najaśniejszych gwiazd Lewicy. Do dziś. W rozmowie z naTemat rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik informuje bowiem, że decyzją Włodzimierza Czarzastego częstochowski polityk został natychmiastowo zawieszony.
"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali Krzysztofa M. – Prezydenta Miasta Częstochowa" – taką informację przekazał 25 lutego rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Z komunikatu mogliśmy dowiedzieć się, że sprawa ma związek z podejrzeniami popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Obecnie trwa proces zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie miasta w województwie śląskim.
Lewica reaguje ws. Krzysztofa Matyjaszczyka. Łukasz Michnik: Prawo musi działać wobec każdego
– Decyzją przewodniczącego partii Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego Krzysztof Matyjaszczyk zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu wyjaśnienia tej sprawy – mówi w rozmowie z naTemat rzecznik prasowy Lewicy Łukasz Michnik.
Łukasz Michnik
rzecznik prasowy Lewicy o zatrzymaniu Krzysztofa M. przez CBA
– Wyjaśnienie tej kwestii jest zarówno w interesie publicznym, jak i samej Lewicy – dodaje rzecznik Lewicy, podkreślając, że partia powstrzymuje się od dalszych komentarzy do czasu ustaleń śledczych.
Zobacz także
Przypomnijmy, że Krzysztof Matyjaszczyk od prawie 16 lat zasiada na fotelu prezydenta Częstochowy. W wyborach samorządowych w 2010 roku wystartował z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dwa lata temu rozpoczął swoją czwartą kadencję, będąc jedną z najjaśniejszych gwiazd Lewicy w samorządzie, zważywszy na to, że niewielu członków partii zasiada tak wysoko na samorządowym szczeblu. Przedtem był członkiem rady miasta, a następnie posłem na Sejm.
Z nieoficjalnych doniesień reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że zatrzymanie ma być kontynuacją większego śledztwa. Serwis RMF24 poinformował, że ma chodzić o "wielowątkowe postępowanie dotyczące wiceprezydenta Częstochowy i byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S.", którego zatrzymano w październiku 2024 roku.