Kiedy premiera serialu "The Madison" z Michelle Pfeiffer? Fot. materiał prasowy

Uniwersum "Yellowstone" powiększa się o kolejny spin-off. Serial "The Madison" z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem właśnie doczekał się nowego zwiastuna, który zabiera nas prosto do Nowego Jorku na pola Montany. Taylor Sheridan zaplanował premierę wszystkich odcinków na marzec.

"Yellowstone" z Kevinem Costnerem ("Bodyguard") i Kelly Reilly ("Duma i uprzedzenie") to absolutny hit telewizji, który zyskał wiele spin-offów. Saga rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza w stanie Montana, niebawem otrzyma prequel z akcją rozgrywającą się w czasie II wojny światowej, a także trzymającą w napięciu produkcję poświęconą synowi Johna Duttona.

Do tego wszystkiego należy dodać też spin-off pod tytułem "The Madison", który odcina się od słynnej rodziny rancherów, chcąc wprowadzić do uniwersum nowe twarze i zupełnie nowe problemy. A to wszystko z udziałem gwiazdorskiej obsady.

"The Madison" w nowym zwiastunie. Kiedy premiera serialu z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem?

Paramount+ określa "The Madison" mianem "najbardziej intymnego dzieła Taylora Sheridana do tej pory". Akcja serialu rozgrywa się "w dwóch odrębnych światach – w pięknym krajobrazie Montany oraz w tętniącym energią Manhattanie – badając więzi, które łączą rodziny".

Stacy Clyburn przeżywa żałobę. Tragedia sprawia, że kobieta decyduje się na przeprowadzkę z Nowego Jorku do Montany. "The Madison" ma być "wyjątkową" opowieścią o stracie i radzeniu sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Scenariusz ma skakać między scenami z teraźniejszości a retrospekcjami.

W głowę rodu Clyburnów wcieli się Michelle Pfeiffer, laureatka Złotego Globu za dramat "Wspaniali bracia Bakerowie" w reżyserii Steve'a Klovesa. Amerykańska aktorka jest najlepiej znana z występów w "Człowieku z blizną", "Powrocie Batmana", "Białym oleandrze" i "Młodych gniewnych".

W serialu Pfeiffer towarzyszy Kurt Russell, muza Johna Carpentera, która zagrała u niego w horrorze "Coś", filmie akcji "Ucieczka z Nowego Jorku" i komedii "Wielka draka w chińskiej dzielnicy".

W obsadzie "The Madison" znaleźli się również: Patrick J. Adams ("W garniturach"), Elle Chapman ("Mężczyzna imieniem Otto"), Matthew Fox ("Zagubieni"), Beau Garrett ("Tron: Dziedzictwo"), Amiah Miller ("Wojna o planetę małp"), Ben Schnetzer ("Złodziejka książek"), Kevin Zegers ("Męsko-damska rzecz"), Rebecca Spence ("Grace odeszła") oraz Will Arnett ("BoJack Horseman").

