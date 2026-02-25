Netflix pokazał pierwszy teaser serialu "Duma i uprzedzenie" z Emmą Corrin i Jackiem Lowdenem Fot. materiał prasowy / Netflix

Netflix wreszcie pokazał pierwszą zapowiedź nowej adaptacji "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen. Oglądając krótki teaser, można odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z hybrydą filmu Joe Wrighta i serialu sprzed 30 lat z Colinem Firthem. Tak prezentuje się Emma Corrin jako Elizabeth Bennet i Jack Lowden jako Fitzwilliam Darcy.

W dobie remake'ów można było spodziewać się kolejnego podejścia do przeniesienia "Dumy i uprzedzenia" na mały ekran. Za obłędną prozę Jane Austen, która z niezwykłą szczerością i humorem przelewała na papier swoje spostrzeżenia związane z pozycją kobiet w społeczeństwie czasów regencji, zabrał się tym razem Netflix. Gigant streamingu miał już okazję zmierzyć się z twórczością angielskiej pisarki w "Perswazjach" z 2022 roku, co niestety nie skończyło się za dobrze.

"Duma i uprzedzenie" w pierwszym teaserze. Kto gra w adaptacji Netflixa?

Do spokojnego Netherfield Park wprowadza się zamożny pan Bingley. Pani Bennet chce za wszelką cenę wyswatać go z jedną ze swych córek. Pada na piękną Jane. Chaotycznym podchodom przygląda się z boku Elizabeth, na której przyjaciel wspomnianego kawalera, pan Darcy, zrobił złe pierwsze wrażenie.

W pierwszym teaserze serialu na podstawie powieści z 1813 roku widzimy, jak Elizabeth Bennet wypoczywa na polanie przy rodzinnej posiadłości Longbourn w hrabstwie Hertfordshire i wspomina każdą chwilę spędzoną u boku chłodnego Fitzwilliama Darcy'ego. Z zapowiedzi bije napięcie, jakie mogliśmy poczuć podczas seansu filmu z Keirą Knightley sprzed ponad 20 lat, a kostiumy i charakteryzacja przywołują na myśl adaptację BBC One z 1995 roku.

Za kamerą "Dumy i uprzedzenia" produkcji Netflixa stanął walijski reżyser Euros Lyn ("Heartstopper"), a scenariusz do serialu przygotowała Dolly Alderton, autorka literackiego fenomenu pod tytułem "Wszystko, co wiem o miłości".

Rolę Lizzy powierzono Emmie Corrin, nagrodzonej Złotym Globem niebinarnej odtwórczyni młodej księżnej Diany w "The Crown", a jako pana Darcy'ego obsadzono szkockiego aktora Jacka Lowdena, którego widzowie znają najlepiej z "Kulawych koni".

W obsadzie znaleźli się również Olivia Colman ("Faworyta") jako pani Bennet, Rufus Sewell ("Obłędny rycerz") jako pan Bennet, Freya Mavor ("Skins") jako Jane Bennet, Daryl McCormack ("Życzy czy umarły") jako pan Charles Bingley, Louis Partridge ("Ród Guinnessów") jako George Wickham, Fiona Shaw ("Andor") jako lady Katarzyna de Bourgh oraz Rhea Norwood ("Heartstopper") jako Ludia Bennet.

Kiedy premiera serialu "Duma i uprzedzenie"?

Netflix podkreśla, że serial "Duma i uprzedzenie", którego premierę przewidziano na jesień 2026 roku, będzie "wierną i klasyczną adaptacją powieści".