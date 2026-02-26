Fot. Netflix

Ne Netflixa wpadła długo oczekiwana 2. część 4. sezonu "Bridgertonów", a to oznacza, że miłosna historia Benedicta Bridgertona i Sophie Baek wchodzi w decydującą fazę. Zanim Polacy rzucą się na cztery nowe odcinki, sprawdziliśmy, co wiemy o 5. odsłonie hitu platformy.

4. sezon "Bridgertonów" zadebiutował na Netflixie 29 stycznia. W czterech pierwszych odcinkach poznaliśmy Sophie Baek, nieślubną córkę arystokraty i pokojówki, która po śmierci ojca została zdegradowana przez swoją macochę do roli służącej (tak, ta część powieściowego cyklu Julii Quinn, "Propozycja dżentelmena", jest inspirowana baśnią o Kopciuszku).

Sophie wymyka się na bal kostiumowy w posiadłości Bridgertonów w srebrnej masce na twarzy, gdzie poznaje Benedicta Bridgertona – głównego bohatera 4. sezonu. Młody mężczyzna, dotychczas wolny duch i członek artystycznej bohemy, z miejsca zakochuje się w Srebrnej Damie, a kiedy ta ucieka o północy i zostawia po sobie jedynie rękawiczkę, postanawia ją odnaleźć.

Kiedy macocha Sophie, lady Araminta Gun, dowiaduje się, że pasierbica poszła bez jej wiedzy i zgody na bal, wyrzuca dziewczynę z domu. Przeznaczenie sprawia, że Baek znowu natyka się na Benedicta, który – po wspólnym pobycie w jego wiejskiej posiadłości – zakochuje się w Sophie (z wzajemnością) i postanawia zatrudnić ją w swoim rodzinnym domu w Londynie. Problem w tym, że arystokracja nie może wiązać się ze służbą... Dodatkowo Benedict nie ma pojęcia, że to właśnie pokojówka jest Srebrną Damą.

"Bridgertonowie 4": 2. część już na Netflixie. Relacja Benedicta i Sophie będzie coraz bardziej skomplikowana

26 lutego na Netflixie pojawiła się 2. część 4. sezonu "Bridgertonów", która również liczy cztery odcinki. W zwiastunie Benedict stara się naprawić relację z Sophie, po tym, jak zapytał się jej, czy zostanie jego kochanką, co oburzyło dziewczynę. Czy historia bohaterów – pomimo dzielącej ich przepaści społecznej – będzie miała szczęśliwe zakończenie? Jedno jest pewne: widzowie mogą spodziewać się namiętnych scen.

Podziały klasowe to jedno, ale również macocha dziewczyny zrobi wszystko, by upokorzyć dawną podopieczną. Kontynuowane będą również inne wątki, m.in. Franceski i jej męża Michaela czy lady Violet Bridgerton, która w poprzednich odcinkach zainicjowała romans z lordem Marcusem Andersonem. Z Indii powrócą również ulubieńcy widzów, Anthony Bridgerton i jego żona Kate.

Na małym ekranie znów zobaczymy: Luke'a Thompsona i Yerin Ha jako Benedicta i Sophie, a także m.in. Katie Leung, Jonathana Baileya, Simone Ashley, Nicolę Coughlan, Claudię Jessie, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Luke'a Newtona, Adjoę Andoh i Goldę Rosheuvel. Narratorką tradycyjnie jest niezastąpiona Julie Andrews.

Czy będzie 5. sezon "Bridgertonów"?

"Bridgertonowie" szybko się nie skończą. 5. sezon i 6. sezon zostały już zapowiedziane przez Netflixa, a dodajmy, że seria książek Julii Quinn liczy osiem części – każda jest poświęcona jednemu z ośmiorga rodzeństwa.

Kiedy premiera nowego sezonu? Patrząc na dwuletnie odstępy między poprzednimi częściami, najprawdopodobniej możemy się jej spodziewać na początku 2028 roku, a być może nawet nieco wcześniej, pod koniec 2027. Zdjęcia rozpoczną się wiosną tego roku.