Zwiastun finału 4. sezonu "Bridgertonów" jest gorący. Kiedy premiera? Fot. materiał prasowy / Netflix

Za niecałe dwa tygodnie "Bridgertonowie" powrócą na Netflixa w drugiej połowie 4. sezonu. Gigant streamingu właśnie pokazał zwiastun finałowych odcinków miłosnej historii Benedicta i Sophie. Zapowiada się na to, że romans wykończy widzów emocjonalnie i będzie trzymać ich na krawędzi fotela.

REKLAMA

"Bridgertonowie" po dłuższej przerwie znów podbijają serwis streamingowy Netflix , a to wszystko za sprawą pierwszej części 4. sezonu. Poznajemy w niej miłosne perypetie znanego dotąd jako wolny duch arystokraty Benedicta Bridgertona, któremu podczas balu maskowego wpada w oko tajemnicza Srebrna Dama. Jako widzowie świetnie zdajemy sobie sprawę z prawdziwej tożsamości kobiety. To Sophie Baek, pokojówka i nieślubna córka lorda Penwood, która bez zgody swej macochy zakradła się na przyjęcie organizowane w posiadłości Violet Bridgerton.

Twórcy serialu na podstawie prozy Julii Quinn – inspirowanej wybitną twórczością Jane Austen – tym razem postanowili rzucić światło na losy służby, która trzyma się z boku i przygląda kuriozalnym wręcz problemom klasy wyższej (oraz jej ekscesom). Sophie pozwala Benedictowi spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Towarzystwo pokojówki udowodnia mu, że żyje w bańce, która niewiele ma wspólnego z żywotem przeciętnego mieszkańca Londynu czasów regencji.

REKLAMA

Zwiastun finału 4. sezonu "Bridgertonów". Robi się gorąco

W nowym zwiastunie drugiej części 4. sezonu "Bridgertonów" Benedict stara się naprawić relację z Sophie, po tym, jak zapytał się jej, czy zostanie jego kochanką. Czy historia bohaterów – pomimo dzielącej ich przepaści społecznej – będzie miała szczęśliwe zakończenie?

Po fabule nadchodzącej części serialu możemy spodziewać się, że macocha dziewczyny zrobi wszystko, by upokorzyć dawną podopieczną. Lady Araminta Cowper nie zamierza brać jeńców i to ona zapewni widzom dodatkowe emocje w czterech odcinkach, które trafią do biblioteki Netflixa już w czwartek, 26 lutego. Na fanów czekają też gorące sceny.

REKLAMA