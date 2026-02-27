Putin zatwierdził nowe instrukcje dla rządu i instytucji publicznych. Dokument zawiera zadania dotyczące wsparcia rodzin żołnierzy oraz działań informacyjnych.
Kreml opublikował listę poleceń zatwierdzonych przez Władimira Putina. W dokumencie znalazły się m.in. zadania związane z wojną w Ukrainie: monitoring wypłat i świadczeń dla rodzin żołnierzy poległych lub uznanych za zaginionych oraz zapisy o wsparciu produkcji i dystrybucji filmów poświęconych uczestnikom "specjalnej operacji wojskowej". Polecenia obejmują też kwestie społeczne – od świadczeń rodzinnych po dostępność leków i temat kredytów mieszkaniowych.
Wypłaty dla rodzin i filmy o uczestnikach "specjalnej operacji wojskowej"
Wśród punktów dotyczących wojny Kreml wymienia trzy obszary. Pierwszy dotyczy rozważenia wsparcia państwa dla produkcji, dystrybucji i pokazywania filmów poświęconych uczestnikom "specjalnej operacji wojskowej". To zapis, który wiąże politykę kulturalną z przekazem o wojnie.
Dwa kolejne polecenia dotyczą świadczeń i procedur dla rodzin żołnierzy poległych lub zaginionych. Putin zobowiązuje rząd Federacji Rosyjskiej do współpracy z Prokuraturą Generalną oraz państwowym funduszem wsparcia uczestników wojny przy monitorowaniu, czy mechanizm wsparcia działa prawidłowo – w tym, czy wypłaty są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami.
Dane o stratach i presja na system wsparcia
Publikacja listy poleceń zbiegła się w czasie z kolejnymi doniesieniami o skali strat Rosji. Mediazona (we współpracy z rosyjskim BBC i wolontariuszami) podała niedawno, że ich lista zweryfikowanych zgonów przekroczyła 200 tys. nazwisk, a tempo dopisywania kolejnych miało wzrosnąć dzięki wyciekowi danych państwowych. To zestawienie dotyczy potwierdzonych przypadków i nie musi obejmować wszystkich ofiar, ale jest jedną z najczęściej cytowanych niezależnych baz.
Polecenia o monitorowaniu wypłat i świadczeń mają więc dla Putina w tym kontekście znaczenie praktyczne. Przy rosnącej liczbie rodzin objętych systemem wsparcia rośnie też ryzyko opóźnień, błędów i lokalnych problemów finansowych. W analizach dotyczących rekrutacji i finansowania wojny podkreśla się, że ciężar kosztów kontraktów i bonusów w dużej części spada na regiony, co może odbijać się na zdolności do wypłacania świadczeń.
Wsparcie socjalne, mieszkania i leki
Poza wątkami wojennymi lista obejmuje też zadania z obszaru polityki społecznej i gospodarczej. Rosyjskie media zwracały uwagę m.in. na polecenia dotyczące:
Kreml w samym dokumencie wskazuje adresatów i terminy dla poszczególnych punktów, co ma pokazać, że nie są to ogólne deklaracje, tylko zadania do wykonania przez rząd i instytucje nadzoru.