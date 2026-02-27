Hillary Clinton przesłuchana w sprawie Epsteina. Fot. Shutterstock; C-SPAN

Hillary Clinton przez ponad sześć godzin odpowiadała pod przysięgą na pytania komisji Izby Reprezentantów prowadzącej dochodzenie w sprawie Jeffreya Epsteina. W pewnym momencie zapytano ją nawet o UFO oraz zapomnianą już nieco Pizzagate.

Po zakończeniu przesłuchania była pierwsza dama i była sekretarz stanu powiedziała dziennikarzom, że wielokrotnie musiała powtarzać, iż nie zna Epsteina i nigdy nie była w jego posiadłościach. Dodała też, że część pytań znacząco odbiegała od głównego wątku. W pewnym momencie padły kwestie UFO oraz teorii spiskowej Pizzagate.

Przesłuchanie zorganizowała komisja nadzoru Izby Reprezentantów, która od kilku tygodni zbiera zeznania osób publicznych w związku z publikacjami kolejnych dokumentów dotyczących Epsteina i jego kontaktów. Zeznania Hillary Clinton odbyły się w Chappaqua w stanie Nowy Jork w formule zamkniętej, z udziałem członków komisji.

UFO i Pizzagate. "W pewnym momencie zrobiło się dziwnie"

Po zakończeniu zeznań Hillary Clinton przekazała mediom, że odpowiedziała na wszystkie pytania, ale oceniła je jako powtarzające się. Podkreślała, że nie zna Jeffreya Epsteina i "nie wie, ile razy musiała to powtarzać". Zaprzeczyła, by kiedykolwiek była na jego wyspie, w jego domach lub w jego biurze.

Największe zainteresowanie wywołał jednak fragment, w którym Clinton stwierdziła, że przesłuchanie w pewnym momencie zrobiło się bardzo "dziwne", bo pytano ją o UFO i Pizzagate. To wielokrotnie zdyskredytowana teoria spiskowa sugerująca istnienie siatki pedofilskiej powiązanej z politykami Partii Demokratycznej.

Clinton nazwała ją fałszywą i "ohydną". Stwierdziła też, że zamiast tego komisja mogłaby skupić się na faktach dotyczących przestępstw Epsteina i mechanizmów, które pozwoliły mu bezkarnie działać przez lata.

Musieli zrobić przerwę w przesłuchaniu

W trakcie przesłuchania doszło do przerwy po tym, jak republikańska kongresmenka Lauren Boebert wykonała zdjęcie w sali i przekazała je prawicowemu influencerowi Benny’emu Johnsonowi.

Ten opublikował fotografię w serwisie X, podpisując ją jako "pierwsze zdjęcie" Clinton składającej zeznania pod przysięgą w sprawie akt Epsteina. Robienie zdjęć podczas takiego przesłuchania jest naruszeniem zasad obowiązujących przy zeznaniach za zamkniętymi drzwiami.

