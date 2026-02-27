Scena po napisach w "Bridgertonach 4". Podpowiada, o kim będzie 5. sezon Fot. materiał prasowy / Netflix

Finał 4. sezonu "Bridgertonów" już za nami. Serial kostiumowy nie kończy się na historii miłosnej Benedicta i Sophie. Wielu miłośników hitu Netflixa przez przypadek pominęła w 8. odcinku scenę po napisach, która podpowiada, o kim będzie 5. odsłona.

REKLAMA

W 4. sezonie "Bridgertonów" poznaliśmy historię inspirowaną baśnią o Kopciuszku. Podczas balu maskowego Benedictowi Bridgertonowi wpada w oko tajemnicza Srebrna Dama. Jako widzowie świetnie zdajemy sobie sprawę z prawdziwej tożsamości kobiety. To Sophie Baek, pokojówka lady Araminty Gun i nieślubna córka lorda Penwood, która bez zgody swej macochy zakradła się na przyjęcie organizowane w posiadłości Violet Bridgerton.

Jak mogliśmy się spodziewać, losy panicza i gosposi doczekały się happy endu. "W drugiej części 4. sezonu 'Bridgertonów' romans między Kopciuszkiem a księciem z bajki przestaje grać bezpiecznie. Przepaść społeczna staje się siłą napędową, która wydobywa z zakochanych to, co najlepsze. Klątwa 3. sezonu została przełamana" – czytamy w recenzji w naTemat.

REKLAMA

Scena po napisach w 4. sezonie "Bridgertonów". O kim będzie 5. odsłona serialu Netflixa?

Na sam koniec ósmego odcinka 4. sezonu "Bridgertonów" pod tytułem "Taniec na wsi" widzowie mogą spodziewać się sceny po napisach. Epilog ukazuje ceremonię ślubną Benedicta Bridgertona i Sophie, która poznała ukrywane przez lady Aramintę prawdziwe zapisy z testamentu jej zmarłego ojca.

Przed tym, jak para młoda stanęła na ślubnym kobiercu, Kate Sharma zadała pytanie wszystkim kobietom z rodu Bridgertonów, czyj ślub będzie następny. Pierwsza głos zabrała Eloise Bridgerton. "Uwielbiam śluby. Najlepsi ludzie zebrani w jednym miejscu" – stwierdziła, by następnie z zakłopotaniem dodać, że uwielbia wesela, ale tylko "w roli gościa".

REKLAMA

Francesca Bridgerton, która jest świeżą wdową po Johnie Stirlingu, oznajmiła, że "miała już swoją wielką miłość". – Raz wystarczy – dodała, po czym kamera zatrzymała się na dłuższą chwilę na rozmarzonej twarzy lady Violet Bridgerton.

Ruth Gemmell, Hannah Dodd, Simone Ashley i Claudia Jessie w 4. sezonie "Bridgertonów". Fot. materiał prasowy / Netflix

W czwartym rozdziale "Bridgertonów" wiele mówiło się o młodości matki głównych bohaterów inspirowanego czasami regencji hitu Netflixa. To może sugerować, że w przyszłości w serwisie giganta streamingu będziemy mogli ujrzeć prequel o Violet w stylu ciepło przyjętej przez krytyków "Królowej Charlotty: Opowieści ze świata Bridgertonów". Podkreślmy, są to jedynie przepuszczenia.

REKLAMA

Scenariusz 5. sezonu "Bridgertonów" – na co wskazuje scena po napisach – będzie najpewniej inspirował się fabułą powieści "Oświadczyny", której głównymi bohaterami są Eloise i sir Philip Crane. Nie zdziwimy się, jeśli "Oświadczyny" zostaną połączone z tomem "Grzesznik nawrócony" o Francesce i Michaeli Stirling.