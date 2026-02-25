Kiedy premiera 8. sezonu "Outlandera w Polsce? Serial trafi na Netflixa już w marcu Fot. materiał ilustracyjny

Kończy się pewna epoka. Ósmy i tym samym finałowy sezon serialu "Outlander" już w pierwszym tygodniu marca wyląduje w bibliotece platformy streamingowej Netflix. Spokój w życiu Claire i Jamiego zakłóci rewolucja amerykańska.

REKLAMA

"Outlander" po 12 latach dobiega końca, a wraz z nim miłosna angielskiej lekarki Claire Beauchamp i jej szkockiego wybranka Jamiego Frasera. Ona – po natknięciu się na druidzki krąg Craigh Na Dun – cofa się w czasie do XVIII-wiecznych Highlandów, gdzie znajduje schronienie w objęciach odzianego w tartan wojownika z Lallybroch.

Małżeństwo nie zadomowiło się na dłużej w Szkocji. Para najpierw wyjechała do Francji, później zgubiła się na Karaibach, a na starość osiedliła się w jednej z amerykańskich kolonii. W poprzednim rozdziale para została wrzucona w wir wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Konflikt powoli wkrada się do życia mieszkańców Fraser's Ridge w Karolinie Północnej.

REKLAMA

Kiedy 8. sezon "Outlandera" trafi na Netflixa?

Ósmy sezon "Outlandera" będzie adaptacją aż trzech tomów serii Diany Gabaldon zatytułowanych "Spisane własną krwią", "Powiedz pszczołom, że odszedłem" i niewydanej jeszcze dziesiątej części "Błogosławieństwo dla odchodzącego wojownika". Twórcy serialu mają zahaczać scenariuszem o fabułę niepublikowanej dotąd lektury. Najwyraźniej nie chcą powtórzyć błędu "Gry o tron", której akcja wyprzedziła sagę "Pieśni lodu i ognia" George'a R.R. Martina.

Showrunner "Outlandera" Ronald D. Moore zapowiedział w wywiadzie z amerykańskim czasopismem "Vanity Fair", że finałowa odsłona ma być czymś, czego fani się nie spodziewają. – To, co mamy, będzie bardzo satysfakcjonujące i emocjonalne. Będzie odpowiednim zakończeniem serii, której nikt nie chce, aby się kończyła – powiedziała producentka Maril Davis w rozmowie z portalem Screen Rant.

REKLAMA

Finałowy sezon "Outlandera" widzowie z Polski nie obejrzą ani z tygodniowym, ani z miesięcznym opóźnieniem. Nowe odcinki pojawią się w ofercie serwisu Netflix już w sobotę (7 marca), czyli dzień po światowej premierze.

Caitriona Balfe ("Belfast") ostatni raz wcieli się w Claire, a Sam Heughan ("Miłość na nowo") w Jamiego. W obsadzie pożegnalnej odsłony znaleźli się również Sophie Skelton ("Stalker"), Richard Rankin ("Rebus"), Lauren Lyle ("Toksyczne miasto"), César Domboy ("Bezdech"), John Bell ("Hobbit: Bitwa Pięciu Armii"), Kieran Bew ("Ród smoka"), David Berry ("Riptide") i Charles Vandervaart ("Szkoła Czarownic: Dziedzictwo").