Czy wakacje w Egipcie są bezpieczne? Polka opowiada, co dzieje się w kurorcie. Loty mogą być opóźnione Fot. Tarek-Mahmoud/Shutterstock

Czy Egipt jest bezpieczny po ataku Iranu? To bez wątpienia jedno z pytań, które zadają sobie teraz turyści, którzy w najbliższym czasie planują lecieć do kraju faraonów. A takich podróżnych są tysiące, bo kierunek ten wiosną nie ma sobie równych w naszych biurach podróży. Wiadomo już, że sytuacja z lotami nie jest idealna.

Egipt to jeden z najchętniej wybieranych kierunków na wiosenne wyjazdy. Na początku marca temperatura zbliża się tam do 25 st. C, a co odważniejsi turyści kąpią się w Morzu Czerwonym. Zainteresowanie tym kierunkiem jest ogromne. Z relacji osób będących na miejscu wynika, że na razie jest tam bezpiecznie i nic się nie dzieje. Problemy dotyczą jednak lotów.

Zakłócenia lotów do Egiptu. Jest apel do biur podróży w związku z opóźnieniami

Jak informowaliśmy w sobotę, w związku z zamknięciem przestrzeni lotniczej nad znaczną częścią Półwyspy Arabskiego, to właśnie Egipt stał się jedyną opcją na dotarcie do Omanu, Arabii Saudyjskiej, a także przystankiem w drodze do dalszych zakątków Azji. Przestrzeń powietrzna nad tym krajem nie została zamknięta, a wręcz przeciwnie, władze zaapelowały do postawienia portów w stan maksymalnej gotowości.

Z tego powodu na egipskim niebie zrobiło się bardzo ciasno, a to ma wpływ na loty polskich urlopowiczów. Serwis Hurghada24.pl powołując się na komunikat egipskiej Izby Przedsiębiorstw i Agencji Turystycznych poinformował o najnowszych zaleceniach skierowanych do biur podróży. Te dotyczą opóźnień lotów.

Egipska izba apeluje, aby firmy nie kierowały turystów na lotniska w momencie, kiedy godzina odlotu ich samolotu nie została potwierdzona. Może się bowiem zdarzyć, że z powodu wzmożonego ruchu lot zostanie opóźniony nawet o kilka godzin. W takiej sytuacji turyści nie powinni koczować na lotnisku i robić tam zbędnego tłoku.

To również ważna wiadomość dla turystów. Jeżeli w najbliższym czasie będziecie wracać z Egiptu, kontaktujcie się z rezydentami. To oni powinni mieć aktualne informacje dotyczące godzin odlotu. Jeśli natomiast dopiero planujecie wczasy w kraju faraonów, wówczas informacji może udzielić biuro podróży. Warto także śledzić rozkłady lotów dostępne na stronach internetowych lotnisk.

Czy wakacje w Egipcie są bezpieczne po ataku Iranu? Polka opowiada, co dzieje się na miejscu

Kolejną kwestią jest to, czy urlop w Egipcie w obecnej sytuacji jest bezpieczny. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Warto bowiem pamiętać, że kraj ten graniczy z Izraelem, który jest głównym celem ataków odwetowych Iranu. Mimo tego na ten moment w egipskich kurortach nie dzieje się nic niebezpiecznego.

– Na dzień dzisiejszy chciałam wam powiedzieć, że jest spokojnie, jest bezpiecznie, samoloty lądują, startują, przestrzeń powietrzna jest otwarta, wszystkie wycieczki się odbywają i życie się toczy normalnym trybem. Więc jeśli przylatujecie w najbliższych dniach, to to, co mogę wam powiedzieć, na chwilę obecną jest bezpiecznie – zaznaczyła w opublikowanym nagraniu Marta, znana jako Polska Egipcjanka.

– Nikt nie przewidział tego, co się wydarzyło, więc też nikt nie może dać zapewnienia tego, co się wydarzy w następnych dniach – dodała. Relacjonując sytuację w Sharm el-Sheikh podkreśliła też, że Egipt bardzo nie chce dołączyć do trwającego konfliktu.