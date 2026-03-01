Cypr błyskawicznie reaguje na doniesienia o ostrzale Iranu. Jasne stanowisko uspokoi turystów Fot. kirill_makarov/Shutterstock

Cypr pozostaje jednym z popularniejszych kierunków na wiosenne wyjazdy Polaków, ale i Brytyjczyków czy Francuzów. W niedzielę brytyjski minister obrony poinformował, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku Wyspy Afrodyty. Do tej kwestii błyskawicznie odniosły się cypryjskie władze.

Po sobotnim ataku Izraela i USA na Iran sytuacja na Bliskim Wschodzie bardzo się skomplikowała. Niebo nad ZEA, Katarem i wieloma innymi krajami pozostaje zamknięte. Indie zostały odcięte od powietrznej trasy na zachód z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Pakistanem. Turystów zaniepokoiły natomiast doniesienia o rakietach zmierzających w kierunku Cypru. Sprawę skomentowały już lokalne władze.

Cypr reaguje na doniesienia o ataku Iranu. Jednoznaczna odpowiedź

Bardzo niepokojące informacje dotyczące bezpieczeństwa Cypru przekazał w niedzielę minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Polityk przyznał, że irańskie rakiety mogły zmierzać w kierunku Cypru, gdzie znajdują się dwie brytyjskie bazy wojskowe.

Na te informacje błyskawicznie zareagowały władze Cypru, które jednoznacznie zdementowały doniesienia o ataku. "W odniesieniu do oświadczeń i publikacji odnoszących się do wystrzelenia rakiet w kierunku Cypru, wyjaśnia się, że nie ma takiego zdarzenia i nic nie wskazuje na istnienie zagrożenia dla kraju. Właściwe organy na bieżąco monitorują sytuację" – poinformował Konstantinos Letymbiotis, rzecznik cypryjskiego rządu.

Doniesieniom o ataku zaprzeczył także minister obrony Cypru Vassilis Palmas. Do sprawy odniósł się nawet prezydent Cypru Nikos Christodulidis. Rozmawiał on o tym z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

"Premier Keir Starmer rozmawiał z nami o bieżących wydarzeniach w regionie. Wyraźnie i jednoznacznie potwierdził, że Cypr nie jest celem ataku. Utrzymujemy bezpośredni kontakt. Wszystkie właściwe organy są w pełni zaangażowane i uważnie monitorują rozwój sytuacji" – przekazał prezydent Cypru.

Czy wakacje na Cyprze są bezpieczne? Kluczowa informacja dotyczy lotnisk

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie wiele osób zastanawia się, czy wakacje na Cyprze są bezpieczne. Aktualnie, po zdementowaniu informacji o ataku, nic nie wskazuje na to, żeby turyści byli w jakikolwiek sposób zagrożeni.

