Myśliwce Eurofighter Typhoon
Atak drona Shaheda na bazę RAF na Cyprze Fot. Shutterstock

W bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze uderzył irański dron – przekazały cypryjskie władze i brytyjski resort obrony. Do ataku doszło ostatniej nocy. Stanowczo zareagował prezydent Cypru Nikos Christodulidis i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis przekazał, że atak spowodował niewielkie szkody materialne, nie ma też rannych. Wcześniej przekazano, że w ataku na bazę Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii Akrotiri na Cyprze brały udział dwa bezzałogowce, a jeden został zestrzelony.

Dron z Iranu uderzył w bazę Akrotiri na Cyprze

Według lokalnych mediów miał to być irański dron bojowy Shahed 136. – Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej – powiedział Christodulidis.

Brytyjska administracja bazy zaleciła mieszkańcom okolic Akrotiri, by do odwołania pozostali w domach "w związku z podejrzeniem ataku drona".

Zobacz także

logo
Spec od Bliskiego Wschodu w naTemat: USA likwidują realnych sojuszników Chin
logo
Prof. Piotr Balcerowicz w naTemat ws. Iranu nie czaruje: To może trwać tygodniami
logo
MSZ nie wyśle samolotów po Polaków na Bliski Wschód. Powód nawet nie dziwi
logo
Czy rakiety Iranu dosięgają Polski? Sprzeczne analizy, ale jedno widać gołym okiem
logo
Przejście graniczne w Tabie ratunkiem dla turystów. Jest komunikat ambasady
logo
Oto rodzina ostatniego szacha Iranu. Wielu wierzy, że tylko ich powrót z wygnania uratuje kraj

Jak zauważa agencja AP, do ataku na bazę RAF na Cyprze doszło niedługo po oświadczeniu Keira Starmera. Premier Wielkiej Brytanii przekazał w niedzielę, że zgodził się, na prośbę USA, by brytyjskie bazy mogły być wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym".

Starmer Podkreślił jednocześnie, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w izraelskie i amerykańskie ofensywne ataki na Iran, ponieważ jego kraj wciągnął wnioski z "błędów Iraku". – W powietrzu są brytyjskie myśliwce, działające w ramach skoordynowanych operacji obronnych, które już z powodzeniem przechwyciły irańskie ataki – powiedział brytyjski szef rządu.

Ważne informacje dla turystów na Cyprze

Cypr pozostaje jednym z popularniejszych kierunków na wiosenne wyjazdy Polaków, ale i Brytyjczyków czy Francuzów. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie wiele osób zastanawia się, czy wakacje na Cyprze są bezpieczne.

Lokalny serwis philenews.com informuje, że wszystkie cypryjskie lotniska pozostają otwarte, a operacje odbywają się normalnie. Przypominamy jednak o apelu polskiej ambasady na Cyprze, aby do portów przybywać na 3, a nie 2 godziny przed odlotem.