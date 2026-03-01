Kurort w Egipcie ratunkiem dla turystów. Podupadł właśnie przez wojnę sąsiada
Taba w Egipcie ratunkiem dla turystów z Izraela. Kurort podupadł przez wojnę sąsiada Fot. Shutterstock / everythingforall

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od bezpiecznej i spokojnej. Wielu Polaków szuka opcji na to, jak wydostać się z zagrożonego regionu. W tej sytuacji ważnym punktem stała się Taba. Jeszcze do niedawna był to kurort nad Morzem Czerwonym, ale przez konflikt Izrael-Hamas wiele się tam zmieniło.

Loty na Bliskim Wschodzie w zasadzie nie istnieją. Kolejne linie lotnicze co najmniej do poniedziałku 2 marca wstrzymały loty z ZEA i Kataru. Polskie MSZ poleciło naszym turystom, aby zostali na miejscu, albo szukali możliwości wyjazdu drogą lądową. Najlepszą opcją wydaje się Oman, ale podróżni z Izraela znaleźli inną furtkę. Wiele osób pojawiło się na przejściu granicznym w Tabie, chcąc dostać się do Egiptu.

Przejście graniczne w Tabie opcją dla turystów w Izraelu. Polska ambasada o szczegółach

Taba jest jednym z kurortów należących do Egiptu i położonych nad Morzem Czerwonym. Turystyka rozwijała się tam całkiem dobrze do października 2023 roku. 3 lata temu na szpital w pobliżu jednego z hoteli spadła rakieta, która była efektem wymiany ognia między Izraelem a Strefą Gazy. Od tego momentu ruch turystyczny tam zamarł.

O miejscowości zrobiło się głośno ponownie w niedzielę 1 marca. Na skutek odwetu Iranu po ataku Izraela i USA, to właśnie przejście graniczne w Tabie stało się jednym z głównych sposobów na opuszczenie Izraela. Polska ambasada w Kairze w specjalnym komunikacie przypomniała, że przejście pozostaje otwarte, a także o obowiązujących na nim opłatach.

"Obywatele Polscy mogą przekroczyć granicę na podstawie paszportu biometrycznego oraz tymczasowego. Warunkiem jest, aby dokument posiadał jeszcze minimum 6 miesięcy ważności. Po stronie egipskiej należy opłacić koszty wjazdu. Płatność jest możliwa tylko w dolarach amerykańskich i tylko w gotówce" – poinformowała nasza placówka w Kairze.

Osoby, które planują pozostać na Półwyspie Synaj i pojechać np. do Sharm el Sheikh zapłacą za wizę 25 dolarów od osoby. W przypadku podróży do Kairu opłata wyniesie 80 dolarów od osoby. Jak podała ambasada, na miejscu można znaleźć transport do obu tych miast, który oferują lokalne firmy przewozowe.

Wakacje w Egipcie na razie bezpiecze. Trzeba jednak być gotowym na opóźnienia lotów

"Lotniska w Egipcie (w tym w Sharm el Sheikh) operują bez zmian. Możliwe są jedynie opóźnienia spowodowane wzmożonym ruchem lotniczym w tym regionie" – przekazała polska ambasada w Kairze. O tym, że loty do Egiptu odbywają się normalnie, ale z opóźnieniami już wcześniej informowaliśmy na łamach naTemat.

Warto też podkreślić, że siatka połączeń z Egiptu do Polski jest dość uboga. Z Kairu lata jedynie LOT, a na pozostałe lotniska w Egipcie podróżujemy na pokładzie samolotów czarterowych, czyli wynajętych przez linie lotnicze. Dlatego chcąc wydostać się z Bliskiego Wschodu przez Egipt, weźcie pod uwagę, że czeka was najpewniej lot do któregoś z krajów europejskich i dopiero później przesiadka na samolot do Polski.