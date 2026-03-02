Trump o zakończeniu "operacji" na Bliskim Wschodzie. Fot. shutterstock // Fot. screen X

Donald Trump nazywa to "operacją wojskową w Iranie". Faktem jest, że od momentu, gdy USA i Izrael zrzuciły rakiety na Teheran, wciąż trwa silna wymiana ognia między obiema stronami konfliktu. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych udzielił wywiadu, w którym mówił, jak długo to jeszcze potrwa. Przedstawił też swoje "idealne" wizje na zakończenie.

REKLAMA

Nowa rozmowa z Donaldem Trumpem ukazała się w "New York Times". Przywódca USA mówił m.in. o wizjach pożądanych przez niego zmian władzy w Iranie. Z jednej strony wspomniał o tym, że "ma trzech kandydatów, którzy mogliby zająć miejsce zabitego przywódcy Alego Chameneiego", ale nie chciał zdradzić, o jakie dokładnie osoby chodzi.

Trump o zakończeniu "operacji" w Iranie. Jego słowa znów oderwane od rzeczywistości

Po chwili jednak sugerował też, że chciałby "podobnego obrotu spraw, jak w Wenezueli, gdzie władza pozostała w rękach przedstawicieli poprzedniego reżimu". – To, co zrobiliśmy w Wenezueli – myślę, że to idealny, idealny scenariusz. (...) Wszyscy zachowali swoją pracę poza dwiema osobami – powiedział.

REKLAMA

Dziennikarze "NYT" zauważyli, że doradcy Trumpa już mówili, iż "scenariusz taki jak z Wenezueli, jest w Iranie niemal niemożliwy ze względu na naturę reżimu, historię i różnice kulturowe".

Na to samo zwracał uwagę w rozmowie z naTemat.pl gen. Roman Polko. – Jak można obalić reżim w kraju bez wkroczenia wojsk lądowych do tego kraju? Iran to jest ponad 90 mln obywateli, ma przygotowaną infrastrukturę na tego typu ataki – i mam na myśli np. tunele ukryte w górach, uzbrojenie, rakiety. Do tego dochodzą osłabione, ale jednak struktury terrorystyczne – zaznaczył były dowódca GROM.

REKLAMA

Ile może potrwać wojna USA i Izraela z Iranem?

Trump w wywiadzie wyraził też jednocześnie nadzieję, że irańscy żołnierze, w tym Strażnicy Rewolucji, po prostu złożą broń. – Jeśli się nad tym zastanowić, oni naprawdę poddaliby się ludowi – dodał i wspomniał, że "to od Irańczyków będzie zależeć, czy skorzystają z okazji, by obalić władze".

Gdy zapytano Trumpa o to, jak długo mogą potrwać intensywne ataki na Iran, prezydent odpowiedział, że plany zakładały 4-5 tygodni i "nie będzie to problemem". – Mamy ogromne ilości amunicji. Wiecie, mamy amunicję przechowywaną na całym świecie, w różnych krajach – chwalił się.

REKLAMA