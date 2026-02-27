Sejm zdecydował ws. SAFE. Oto wynik głosowania. Fot. Shutterstock.com; MON. Montaż: naTemat.pl

W piątek w Sejmie posłowie głosowali nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Projekt od tygodni jest jednym z głównych tematów w polskiej polityce. Rząd stoi murem za SAFE, a Donald Tusk jeszcze dziś rano mówił, że "cała Polska czeka na te pieniądze". Oto wynik głosowania w Sejmie.

Temat programu SAFE podzielił polskich polityków, którzy od kilku tygodni zaciekle dyskutują o unijnej pożyczce. Opozycja jednoznacznie opowiada się za przyjęciem środków, a wątpliwości ma m.in. prezydent Karol Nawrocki, choć nie tylko on. Sejm przegłosował ustawę dotyczącą środków na obronność, a Senat przyjął część poprawek. W piątek projekt wrócił do Sejmu.

Wynik głosowania Sejmu nad programem SAFE. Tak zdecydowano ws. poprawek Senatu

27 lutego Sejm podjął decyzję w sprawie poprawek Senatu do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. 182 posłów opowiedziało się za odrzuceniem poprawek nr 1 i 4, a 250 posłów zagłosowało przeciw. Od głosu wstrzymało się 5 osób. Oznacza to przyjęcie poprawek. Za odrzuceniem 2. poprawki Senatu opowiedziało się 0 osób, a przeciw 439 osób. Oznacza to przyjęcie poprawki. Za odrzuceniem 3. poprawki Senatu opowiedziały się 2 osoby, a przeciw 436 osób. Sejm poprawkę przyjął.

A to oznacza, że teraz ustawa dotycząca programu SAFE trafi już prosto na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa ma 21 dni na decyzję, czy ją podpisze.

– Na tym skończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu ws. ustawy o finansowym instrumencie zwiększenia bezpieczeństwa SAFE, którą dzisiaj podpiszę do pana prezydenta i odeślę – przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Tusk tłumaczył sceptykom SAFE. Wyjaśnił trzy główne mity

Jeszcze w piątkowy poranek premier Donald Tusk w czasie wydarzenia "SAFE – bezpieczna Polska" apelował do polityków o "mądre decyzje".

– Mogę tylko raz jeszcze raz wszystkich poprosić o to, do roboty, wszystkich, którzy czekają, nie ma co czekać, cała Polska czeka na te pieniądze, więc nie ma co czekać z decyzjami, naprawdę jest to nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebne i trzymam kciuki za mądre decyzje tych, którzy z tą decyzją jeszcze czekają – mówił szef rządu.

Polityk w porannym przemówieniu tłumaczył sceptykom, że pieniądze z SAFE nie wpłyną na wydatki na naszą obronność na rynku amerykańskim ani na sojusz Polski z USA. – My będziemy lepszym jeszcze sojusznikiem, jeśli można być lepszym sojusznikiem, niż Polska, dzięki programowi SAFE – komentował. Tusk podkreślał również, że SAFE będzie w dużej mierze dedykowany Tarczy Wschód. Jak mówił, to "autentyczna tarcza przeciwko groźbie agresji rosyjskiej".

– Program SAFE od początku do końca został zaprojektowany w Polsce. To była nasza inicjatywa, nasza idea, nasza presja. Przekonywaliśmy partnerów w Unii Europejskiej, a nie było to łatwe zadanie, że Unia Europejska musi radykalnie [...] zwiększyć wysiłki na rzecz obrony państw członkowskich i że musimy zacząć generować [...] gigantyczne środki finansowe, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły skutecznie zacząć dozbrajać swoje armie – podkreślał premier.

Donald Tusk przedstawił kontrargumenty mające obalić główne trzy mity. Jak tłumaczył, SAFE nie zagraża polskiej suwerenności, a jej służy, bo Komisja Europejska "co do przecinka, co do jednej literki uszanowała nasze propozycje". Wyjaśniał też mit dotyczący warunkowości, wskazując, że jedynym powodem, dla którego wprowadza się warunki korzystania z unijnych funduszy, w tym z programu SAFE, jest zabezpieczenie projektów przed groźbą korupcji lub wydawania środków niezgodnie z celem. Tłumaczył też, że Polska na pieniądzach z pożyczki skorzysta. Jak mówił premier, mitem jest, że skorzystają na tym Niemcy.

– Wiecie państwo, i to chciałbym, żeby dotarło też do naszych oponentów, do tych, którzy ciągle się zastanawiają, co z tym zrobić, a mają pewne narzędzia w ręku, wiecie państwo, ile ten osławiony niemiecki przemysł będzie korzystał na programie SAFE, który realizujemy w Polsce? To jest 0,37% i mówimy tutaj o firmie szwedzko-niemieckiej – wskazał w czasie wydarzenia poświęconego programowi SAFE.

Rząd murem za SAFE. Opozycja i prezydent... niekoniecznie

W sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" Polacy wyrazili swoje zdanie na temat SAFE. 58,4 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy prezydent powinien podpisać ustawę o SAFE. Przeciwne zdanie miało 29,8 proc. Jak opisywaliśmy w naTemat, Karol Nawrocki zdaje się mieć wątpliwości, a temat SAFE był jednym z punktów zwołanych przez niego obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Niedawno w naTemat zapytaliśmy generała Bogusława Packa, czy możliwym jest, by prezydent Karol Nawrocki rozważał weto w sprawie SAFE.

– Byłaby to bardzo zła decyzja, gdyby tak się stało. Nie wierzę, żeby pan prezydent Rzeczypospolitej, jakikolwiek by nie był, podjął taką decyzję, ponieważ historia by nam tego nie wybaczyła – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Czym jest program SAFE?

Program SAFE, o którym tak wiele w minionych dniach mówili polscy (i nie tylko) politycy, jest unijnym projektem. Polska miałaby otrzymać 43,7 miliarda euro w formie korzystnej pożyczki, oprocentowanej na 3 proc. SAFE ma wzmocnić obronność państw UE. Program zakłada łącznie 150 miliardów euro wsparcia. Pieniądze z programu pożyczkowego miałyby zostać przeznaczone głównie na zakupy sprzętu wojskowego, produkowanego przede wszystkim w Europie.

