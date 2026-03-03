Władimir Putin mianował Gieorgija Michno ambasadorem Rosji w Polsce. To nazwisko wraca po znikającym komunikacie z 2025 r. Fot. Shutterstock / Zrzut ekranu / BFM.RU; montaż: naTemat

Rosja oficjalnie zmienia ambasadora w Warszawie. Władimir Putin podpisał dekret, na mocy którego nowym ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce został Gieorgij Michno. Decyzję podały rosyjskie media państwowe, a informacja ma być opublikowana na oficjalnym portalu aktów prawnych.

To nazwisko nie jest dla obserwatorów Rosji nowe. W lipcu 2025 r. rosyjska agencja TASS poinformowała o mianowaniu Gieorgija Michno, ale potem opublikowała komunikat o anulowaniu depeszy. Wtedy w przestrzeni publicznej pojawiło się tłumaczenie o "awarii technicznej" i temat ucichł.

Dla Polski to zmiana na stanowisku, które od miesięcy funkcjonuje w realiach skrajnie napiętych relacji Warszawy z Moskwą. Na razie rosyjska strona nie sygnalizuje, kiedy nowy ambasador miałby formalnie rozpocząć misję i jak szybko dojdzie do standardowej procedury objęcia placówki.

Kim jest Gieorgij Michno? Dyplomata od "nowych zagrożeń"

Gieorgij Michno to urzędnik rosyjskiego MSZ kojarzony głównie z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego. Z oficjalnych informacji rosyjskiego MSZ wynika, że do momentu nominacji był zastępcą dyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń. To komórka, która w rosyjskiej dyplomacji obsługuje m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem, kryzysami, kontrolą zbrojeń i tym, co Moskwa opisuje jako "nowe zagrożenia".

Michno ukończył historię na Uniwersytecie Łomonosowa, ale potem przeszedł standardową dla rosyjskiej dyplomacji "ścieżkę resortową", z Akademią Dyplomatyczną MSZ włącznie. W 2018 r. został mianowany nadzwyczajnym i pełnomocnym posłem I klasy. To wysoka ranga w hierarchii, zwykle nadawana osobom przewidzianym do kierowania większymi placówkami.

Wiedeń, ONZ, Rada Europy

Jego doświadczenie zagraniczne to w dużej mierze praca w instytucjach, gdzie waży się polityka bezpieczeństwa, a nie "klasyczne" ambasady. TASS wskazuje, że był m.in. zastępcą stałego przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, a w latach 2017-2018 pełnił obowiązki stałego przedstawiciela. Oznacza to styczność z formatami, w których kręcą się tematy kontroli zbrojeń, bezpieczeństwa regionalnego i organizacji międzynarodowych.

Do tego dochodzą epizody w misji przy ONZ w Nowym Jorku i w delegacji przy Radzie Europy w Strasburgu, czyli dwóch miejscach, gdzie Rosja przez lata prowadziła spory o sankcje, prawa człowieka, narrację o wojnie w Ukrainie i standardy Zachodu. W polskim kontekście to o tyle istotne, że Warszawa jest dziś dla Moskwy kierunkiem politycznie "twardym", a nie relacyjnym.

