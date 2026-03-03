Czy Polska może stać się celem terrorystów? Fot. Shutterstock

Czy Polska może stać się celem terrorystów? Zdaniem szefa BBN nie można wykluczyć takiego scenariusza. Jak stwierdził, w arabskich mediach przedstawiciel Iranu mówił o naszym kraju jako "sojuszniku USA". – To jest pewien ślad – powiedział Sławomir Cenckiewicz.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas jest napięta. Reżim w Teheranie odpowiada na ataki Izraela i USA. Izrael bombarduje stolicę Libanu, Bejrut, i pozycje militarne Hezbollahu. Iran ostrzelał dronami ambasadę USA w stolicy Arabii Saudyjskiej – Rijadzie, do zamieszek dochodzi też przed konsulatem USA w Pakistanie. Skutki konfliktu odczuwa też kilkanaście tysięcy polskich turystów, którzy przebywają w regionie.

Jednocześnie, jak podała agencja AFP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu ostrzegło państwa europejskie przed dołączeniem do wojny. "Byłby to akt wojny przeciwko Iranowi" – oświadczył rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei. Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja przekazały, że mogą podjąć "działania obronne" w celu zniszczenia irańskich zdolności wystrzeliwania rakiet.

W konflikcie między Izraelem i USA a Iranem miała też paść nazwa Polski. Sławomir Cenckiewicz powiedział we wtorek na antenie Radia ZET, że otrzymał meldunek, iż na antenie telewizji Al Jazeera "jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA, co zostało odnotowane w naszych informacjach". – To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku jakichś terrorystów – stwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Współpracownik Karola Nawrockiego ocenił też, że mało prawdopodobne jest to, by prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Ale o czym mielibyśmy tam dyskutować ze wszystkimi przedstawicielami partii politycznych i rządu? – tak odpowiedział na to pytanie. – Na tym etapie jest to zupełnie zbędne i na dziś nie ma takiej potrzeby – mówił.

I dodał: – Chyba że doszłoby do jakiejś katastrofy związanej z uwięzieniem polskich obywateli, którzy nie mogą się wydostać i sytuacja by tego wymagała, albo gdyby nastąpił drastyczny wzrost zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Iran ostrzega państwa europejskie

We wtorek rano odbyła się pilna narada Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczył jej minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jak przekazał, głównym tematem była sytuacja Polaków przebywających w regionie Bliskiego Wschodu.

W posiedzeniu brali udział wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb MSWiA i przedstawiciel prezydenta. Zabrakło szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przebywa w USA.

