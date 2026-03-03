"Zwierzogród 2" zaraz trafi na Disney+ Fot. Kadr ze "Zwierzogrodu 2"

Nick Bajer i Judy Hopps wracają na nasze ekrany. "Zwierzogród 2", jedna z najgłośniejszych animacji ostatnich lat, już wkrótce trafi na Disney+, a platforma w końcu podała dokładną datę. Kinowy przebój, który zarobił na świecie zawrotne 1,86 miliarda dolarów, ma w tym roku szansę na Oscara.

Kolejna odsłona przygód policjantów, Nicka Bajera i Judy Hopps, ponownie zabiera widzów do zwierzęcej metropolii, tym razem odkrywając jej nieznane dotąd dzielnice. Początkujący policjanci trafiają na trop wielkiej tajemnicy, gdy do Zwierzogrodu przybywa tajemniczy gad – Grześ Żmijewski – wywracając miasto do góry nogami.

W trakcie obchodów stulecia metropolii kluczową rolę odgrywa legendarna księga, Kodeks Rysiowieckich, która stawia przed duetem więcej pytań niż odpowiedzi. Aby rozwiązać sprawę, lis Nick i królik Judy muszą działać pod przykrywką, a ich przyjaźń zostaje wystawiona na poważną próbę. "Zwierzogród 2" trafi na Disney+ już 11 marca.

"Zwierzogród 2" na Disney +. Ma szansę na Oscara

W oryginalnej obsadzie dubbingowej sequela "Zwierzogrodu" znów możemy usłyszeć Ginnifer Goodwin, Jasona Batemana, Idrisa Elbę oraz piosenkarkę Shakirę. W sequelu dołączył do nich zdobywca Oscara za "Wszystko wszędzie naraz" Ke Huy Quan. Polska wersja dubbingowa również prezentuje się imponująco. Głosów postaciom użyczyli m.in. Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, stand-uperka Wiolka Walaszczyk oraz Krzysztof Stelmaszyk.

Za "Zwierzogród 2" odpowiada sprawdzony zespół twórców. Reżyserem i scenarzystą jest Jared Bush, współreżyserią zajął się Byron Howard, producentką jest Yvett Merino, a muzykę skomponował Michael Giacchino.

"Zwierzogród 2" ma już na koncie naprawdę imponujące wyniki finansowe. Film pobił rekordy box office’u, stając się najbardziej dochodową animacją w historii wytwórni zrzeszonych w Motion Picture Association.

Na świecie zarobił aż 1,86 miliarda dolarów i obecnie plasuje się na dziewiątym miejscu wśród najbardziej kasowych filmów w historii kina. To jednocześnie piąty tytuł studia Walt Disney Animation Studios, który przekroczył miliard dolarów przychodów na świecie i najlepszy film Disneya od lat.

Zawrotny sukces kasowy idzie w parze ze świetnymi recenzjami. Animacja ma aż 91 procent pozytywnych recenzji krytyków i 96 procent pozytywnych opinii od widzów. Z kolei Polacy ocenili ją na Filmwebie na wysokie 7,8/10. Film zdobył nagrodę BAFTA za Najlepszy Film Animowany, a 16 marca ma szansę na Oscara.