Na ten niewielki półwysep ściągają miliony turystów. Od tego roku zasady wjazdu są uproszczone rcadsoftware/Shutterstock

Od czasu Brexitu wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii jest znacznie utrudniony. Polacy nie tylko nie wjadą tam na dowód. Od zeszłego roku przy wjeździe musimy wypełnić także Elektroniczną Autoryzację Podróży. Ograniczenia te utrudniają życie podróżującym nie tylko do Londynu, lecz również na jedno ze znanych terytoriów brytyjskich na Półwyspie Iberyjskim. W 2026 zmieniają się jednak przepisy.

REKLAMA

Chodzi oczywiście o Gibraltar. To Brytyjskie Terytorium Zamorskie na granicy z Hiszpanią niechętnie przyjęło wiadomość o brexicie. Wyjście z Unii Europejskiej utrudniło życie nie tylko turystom, którzy często decydowali się na jednodniową wizytę w Gibraltarze podczas objazdu Półwyspu Iberyjskiego. Dotykało ono również pracowników transgranicznych z Hiszpanii, którzy każdego dnia musieli przekraczać granicę w drodze do pracy.

Gibraltar bliżej UE. Umowa likwiduje (nie tylko) fizyczną granicę

Po latach politycznych przepychanek wokół brexitu, Unia Europejska, Hiszpania i Gibraltar podpisały ważną umowę. Regulują w niej możliwość przekraczania granicy między Wspólnotą a Gibraltarem.

REKLAMA

Umowa obowiązująca od 2026 roku włącza Gibraltar do strefy Schengen oraz do wspólnej unii celnej. Oznacza to, że Polakom podróżującym do Gibraltaru paszport nie będzie już potrzebny. Umowa znosi również cła na towary importowane do krajów UE, co znacznie ułatwi handel i przepływ towarów między półwyspem a krajami Wspólnoty.

Zmiany w 2026 roku to zatem szereg udogodnień, które nie tylko ułatwią życie turystów, lecz także znacznie przybliżą Gibraltar i UE. Granice znikną nie tylko w sensie symbolicznym, ale i dosłowny. W styczniu 2026 zlikwidowano przejście La Verja, które dzieliło Gibraltar i Hiszpanią.

REKLAMA

Gibraltar to znany kierunek turystyczny. Co można tam zobaczyć?

Choć Gibraltar nie jest wielki – jego powierzchnia to zaledwie 6,7 km kw. – każdego roku odwiedzają go miliony turystów. Jak podają Podróże po Europie, według danych z początku 2023, w ciągu roku odwiedza go ponad 10 milionów osób.