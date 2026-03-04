Itaka odwołuje loty do 14 kierunków. Informuje, co z pieniędzmi turystów Fot. quiggyt4/Shutterstock

Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie miała ulec poprawie. W związku z tym kolejne polskie biura odwołują zaplanowane wycieczki. Zamknięcie przestrzeni powietrznej na ZEA i Dohą jest jednak znacznie większym problemem niż mogłoby się niektórym wydawać. Itaka poinformowała o zawieszeniu aż 14 kierunków.

Ostatnie dni przyniosły wiele mało optymistycznych informacji dla podróżnych. Z powodu coraz poważniejszych konsekwencji konfliktu na Bliskim Wschodzie na razie nie ma mowy o lotach do ZEA. Rainbow odwołało także wycieczki do Jordanii i Omanu. Ostatni z tych kierunków we wtorek został zawieszony także przez Itakę, która w środę mocno zaktualizowała swój rozkład.

Itaka odwołuje podróże do 14 krajów. Trasy zawieszone do 27 marca

Dubaj, Abu Dhabi, Doha i Szardża to jedne z najważniejszych portów przesiadkowych na świecie. Właśnie przez te lotniska lecieli Polacy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale i do wielu dalszych kierunków w Azji. Zamknięcie ruchu powietrznego i odwołanie lotów sprawiły, że wiele biur podróży musiało odwołać wyjazdy nie tylko na Bliski Wschód, ale i do Azji Południowo-Wschodniej czy dalej do Chin i Australii.

Itaka poinformowała w środę 4 marca, że do 27 marca zawiesza wszystkie swoje wycieczki do Abu Zabi, Dubaju, Szardży i Dohy, a także te, które miały odbywać się z przesiadkami w tym regionie.

W praktyce oznacza to, że do 27 marca Itaka nie zrealizuje wycieczek do ZEA, Omanu, Kataru, Jordanii oraz na Filipiny, Seszele, do Indonezji, Malezji, Wietnamu, Nepalu, Australii i Nowej Zelandii, Singapuru, RPA, które mają przesiadki w Abu Dhabi, Dubaju, Szardży i Dosze. To aż 14 różnych kierunków.

Itaka będzie zwracać pieniądze. Czeka na ostateczną decyzję

Itaka poinformowała także, że zwrot pieniędzy za odwołane wyjazdy powinien odbywać się przy wykorzystaniu środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego. "Decyzje dotyczące uruchomienia Funduszu powinniśmy otrzymać dzisiaj" – czytamy w oświadczeniu. Równocześnie Itaka proponuje podróżnym także zwroty w formie voucherów. Ich wartości są wyższe od tych, które wpłacili podróżni.

