Wołodymyr Zełenski
USA proszą Ukrainę o pomoc ws. Iranu, a Zełenski tak odpowiada. Fot. shutterstock

Wołodymyr Zełenski poinformował, że poproszono Ukrainę o pomoc w obronie przed irańskimi dronami Shahed. Wśród krajów, które się w tej sprawie zgłosiły, pojawiły się też Stany Zjednoczone. Prezydent Ukrainy odpowiedział bardzo dyplomatycznie. Postawił warunek, w jakim wypadku udzieli tej pomocy.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

– Partnerzy zwracają się do nas, do Ukrainy, abyśmy pomogli w ochronie przed Shahedami ekspertyzą i realnymi działaniami. Takie prośby napłynęły również ze strony amerykańskiej. Obecnie, w tych dniach, rozmawiałem z liderami Emiratów, Kataru, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu. Odbędą się jeszcze rozmowy z innymi liderami regionalnymi. Koordynujemy działania również z naszymi partnerami w Europie – mówił w przemówieniu Zełenski.

Prezydent Ukrainy odpowiada na prośby o pomoc z Shahedami

Zdaniem prezydenta Ukrainy ataki Irańczyków z użyciem Shahedów to duże wyzwanie dla państw Bliskiego Wschodu i USA, bowiem "trudno je zestrzelić, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i adekwatnej broni". O tym, że to silna broń w rękach Irańczyków, przyznali nawet przedstawiciele administracji USA – informowała stacja CNN.

Tymczasem Zełenski zaznaczył również, że udzielenie pomocy jest możliwe, ale pod jednym warunkiem.

Zobacz także

logo
Hiszpania uległa USA? Ludzie Trumpa już triumfowali, ale Madryt zaprzecza
logo
Donald Trump z czymś dziwnym na szyi. Osobisty lekarz rzucił się do tłumaczeń
logo
Atak na Iran to ryzykowna gra Trumpa. W USA boją się koszmarnego scenariusza
logo
Szef NATO o udziale sojuszu w ataku na Iran. Rutte mówi jednoznacznie

– Oczywiście każda nasza pomoc będzie możliwa tylko pod warunkiem, że nie osłabi naszego własnego bezpieczeństwa w Ukrainie i że będzie inwestycją w nasze możliwości dyplomatyczne: pomagamy w obronie przed wojną tym, którzy pomagają nam, Ukrainie, przybliżać godne zakończenie wojny. Pracujemy na rzecz pokoju i realnego bezpieczeństwa – określił.

Szef ukraińskiego MSZ też zabrał głos

Padł też konkret: Kijów może dostarczyć drony przechwytujące w zamian za rakiety do systemu Patriot. W tej sprawie głos zabrał również szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Z jego wypowiedzi wynikało bowiem, że Ukraina jest gotowa wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, ale jeśli partnerzy Kijowa pomogą "doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją".

– Skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu dronów Shahed osiągnęła 90 proc. – przekazał Sybiha dodając, że to częściowo "dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących wyprodukowanych w kraju".