USA proszą Ukrainę o pomoc ws. Iranu, a Zełenski tak odpowiada. Fot. shutterstock

Wołodymyr Zełenski poinformował, że poproszono Ukrainę o pomoc w obronie przed irańskimi dronami Shahed. Wśród krajów, które się w tej sprawie zgłosiły, pojawiły się też Stany Zjednoczone. Prezydent Ukrainy odpowiedział bardzo dyplomatycznie. Postawił warunek, w jakim wypadku udzieli tej pomocy.

– Partnerzy zwracają się do nas, do Ukrainy, abyśmy pomogli w ochronie przed Shahedami ekspertyzą i realnymi działaniami. Takie prośby napłynęły również ze strony amerykańskiej. Obecnie, w tych dniach, rozmawiałem z liderami Emiratów, Kataru, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu. Odbędą się jeszcze rozmowy z innymi liderami regionalnymi. Koordynujemy działania również z naszymi partnerami w Europie – mówił w przemówieniu Zełenski.

Prezydent Ukrainy odpowiada na prośby o pomoc z Shahedami

Zdaniem prezydenta Ukrainy ataki Irańczyków z użyciem Shahedów to duże wyzwanie dla państw Bliskiego Wschodu i USA, bowiem "trudno je zestrzelić, gdy nie ma się odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i adekwatnej broni". O tym, że to silna broń w rękach Irańczyków, przyznali nawet przedstawiciele administracji USA – informowała stacja CNN.

Tymczasem Zełenski zaznaczył również, że udzielenie pomocy jest możliwe, ale pod jednym warunkiem.

– Oczywiście każda nasza pomoc będzie możliwa tylko pod warunkiem, że nie osłabi naszego własnego bezpieczeństwa w Ukrainie i że będzie inwestycją w nasze możliwości dyplomatyczne: pomagamy w obronie przed wojną tym, którzy pomagają nam, Ukrainie, przybliżać godne zakończenie wojny. Pracujemy na rzecz pokoju i realnego bezpieczeństwa – określił.

Szef ukraińskiego MSZ też zabrał głos

Padł też konkret: Kijów może dostarczyć drony przechwytujące w zamian za rakiety do systemu Patriot. W tej sprawie głos zabrał również szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Z jego wypowiedzi wynikało bowiem, że Ukraina jest gotowa wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, ale jeśli partnerzy Kijowa pomogą "doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją".

