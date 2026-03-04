Donald Tusk na spotkaniu zespołu do spraw koordynacji powrotu Polaków z Bliskiego Wschodu. Fot. YouTube / KPRP

Trwa spotkanie w sprawie ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Bierze w nim udział między innymi premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. – Rozmawiamy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie z ZEA wyleci ok. 100 samolotów – powiedział szef MSZ.

REKLAMA

W środowe przedpołudnie rozpoczęło się spotkanie zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak wiadomo, po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran i odwetu Irańczyków lotnictwo stanęło i utknęło w tamtym regionie kilkanaście tysięcy Polaków.

Donald Tusk na początku wspomniał o tym, że ostrzegano obywateli w ostatnich tygodniach, aby nie wybierali się w tamten region z uwagi na narastający konflikt i możliwość jego eskalacji. Teraz jednak niektórzy znaleźli się w trudniej sytuacji.

Spotkanie ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

– Stało się. Niektórzy dokonywali takiego wyboru, bo nie mieli innego wyjścia – dodał. Odnosząc się do operacji ewakuacji Polaków z terenów najbardziej niebezpiecznych, podkreślił, że jest to skomplikowana operacja i nie jest zależna tylko od polskich przedstawicieli. – Nie wyślemy w każde miejsce na świecie samolotu, bo przede wszystkim trzeba mieć możliwość wylądowania – dodał.

REKLAMA

O konkretnych działaniach już poczynionych i planach na kolejne mówił Radosław Sikorski.

– Nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób, w Izraelu sądzimy, że pozostało tylko ok. 30 osób, Jordanię opuściło ok. 800 osób, tylko 300 ostatniej doby i w zasadzie nie ma już zgłoszeń na tym kierunku. Nasza konsul spotkała w Jordanii dziewięciu Polaków, którzy właśnie jechali na wycieczkę krajoznawczą. Rozmawiamy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie z ZEA wyleci ok. 100 samolotów – powiedział.