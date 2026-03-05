Paweł K. od "trumny na kółkach" z prawomocnym wyrokiem. Ale sąd był łagodny

Paweł K. od "trumny na kółkach" z prawomocnym wyrokiem Fot. KMP Olsztyn, X.com

Adwokat od "trumny na kółkach" został właśnie prawomocnie skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Sąd Okręgowy w Olszynie wydał łagodniejszy wyrok. Paweł K. ma spędzić w więzieniu tylko 1 rok i 6 miesięcy.

"Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 5 marca 2026 r. wydał wyrok w sprawie odwoławczej P. K. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod Barczewem. Sąd złagodził oskarżonemu karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy, a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obniżył do 4 lat" – podano w komunikacie.

Wyrok wobec Pawła K. łagodniejszy

Łódzki adwokat w ubiegłym roku w kwietniu został nieprawomocnie skazany w I instancji na 2 lata bezwzględnego więzienia i 5 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Po tym wpłynęła apelacja, a teraz po jej rozpatrzeniu ogłoszono już prawomocny wyrok, który jest... łagodniejszy.

Przypomnijmy: sprawa dotyczy wypadku z września 2021 roku na trasie Barczewo-Jeziorany. Paweł K., kierując Mercedesem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Tym doprowadził do wypadku – zderzenia z jadącym z przeciwka Audi 80. W Audi były dwie kobiety: jedna kierowała, druga była pasażerką: obie zginęły.

O wypadku zrobiło się głośno, gdy dzień po nim adwokat zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym stwierdził m.in., że "to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i między innymi dlatego te kobiety zginęły".

Słowa adwokata o "trumnach na kółkach" zbulwersowały opinię publiczną, a Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wszczęła wobec prawnika postępowanie dyscyplinarne. Paweł K. dalej udzielał się w social mediach, komentując sytuację bez wyraźnego poczuwania się do winy.

W jednym z nagrań wspólnie z żoną rapował nawet kawałek utworu pt. "Papuga". "Robię jak chcę (...) je**ć potwierdzaczy" – można było usłyszeć.

Rozmowa z adwokatem w naTemat. Robił sobie żarty?

W kwietniu 2022 roku z Pawłem K. rozmawiał dziennikarz naTemat Mateusz Przyborowski. Mecenas żalił się wówczas, że nikt nie przejmował się piekłem, które przeżył on i jego rodzina, mówił też o groźbach i życzeniach śmierci dla jego dziecka.

A na pytanie, czy jest nadal adwokatem, bo w social mediach oznajmił, że "już nie", odparł: – Napisałem to 1 kwietnia. To był żart z okazji prima aprilis. Oczywiście nikt z obserwujących mnie na Instagramie znajomych w to nie uwierzył.