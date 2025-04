We wtorek 1 kwietnia, zakończył się proces Pawła K. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie , który szerzej znany jest jako "adwokat od trumny na kółkach".

RMF FM informuje, że skazano go na dwa lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna przez pięć lat nie będzie mógł prowadzić pojazdów mechanicznych. Sąd orzekł również odszkodowanie na rzecz rodzin ofiar. W trakcie ogłoszenia wyroku, na sali nie było Pawła K. ani jego obrońców.

Prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie podczas mowy końcowej zaznaczył, że do wypadku doszło, ponieważ oskarżony nie skupiał uwagi na drodze. Dodał, że Paweł K. jest uzależniony od mediów społecznościowych. Prokurator podkreślił, że to powinno zostać uwzględnione przy wymierzaniu kary.

Wskazał również, że dotychczas nie miał do czynienia z przypadkiem, w którym oskarżony udostępniał film o tak negatywnym wydźwięku. – Nie interesują go uczucia pokrzywdzonych. Nawet te przeprosiny są influencerskie. Oskarżony jest adwokatem, ojcem, a całe zachowanie po wypadku świadczy, że mamy do czynienia z osobą, która jakby miała 13 lat i nie rozumiała konsekwencji swoich działań – mówił.