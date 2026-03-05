Zabytkowe wagony Intercity X/Janusz Malinowski

Intercity zaprasza na podróż do lat 80. Tym razem zapewni nam wrażenia rodem z PRL-u. Sprzedaż biletów niedługo rusza, a pasjonaci kolei powinni mieć się na baczności. Taka gratka zdarza się raz na sto lat.

Niedawno informowaliśmy, że PKP Intercity dogoniło XXI wiek. Tym razem polski przewoźnik postanowił cofnąć się o przynajmniej 40 lat. W tym konkretnym przypadku nie ma jednak żadnych powodów do narzekania.

"Nieśpieszny" – taki ma być nowy pociąg Intercity, który rusza już 17 kwietnia. Tak PKP Intercity zamierza świętować swoje 25-lecie, a przy okazji 100-lecie Polskich Kolei Państwowych. To będzie prawdziwa podróż do przeszłości. W ramach akcji odbędzie się aż 40 kursów, a pociąg odwiedzi wszystkie województwa.

Połączeń "Nieśpieszny" należy szukać pod nazwami "Sawa", "Góral", "Krzyżak" czy "Krasnal". W akcję promocyjną zaangażowane jest także biuro podróży CS Natura Tour. Klienci PKP Intercity mogą uzyskać 20 proc. zniżki na noclegi oferowane przez to biuro, o ile dokonają zakupu biletów z poziomu aplikacji lub strony internetowej PKP.

Old-schoolowy demon prędkości – popularny "Czesio" może osiągać aż 160 km/h

Przejazdy historyczne będą realizowane m.in. z pomocą legendarnej lokomotywy EP05-23. Można więc powiedzieć, z przymrużeniem oka, że Intercity wprowadza klientów w delikatny błąd. Jak podaje portal transinfo.pl, elektrowóz EP05-23 wyprodukowany został przez Škodę (wówczas jako model EU05), jednak w latach siedemdziesiątych przeszedł przebudowę w ZNTK Gdańsk.

Przebudowana wersja lokomotywy może osiągać prędkość aż do 160 km/h, co na standardy PRL było wartością nieosiągalną – i to dosłownie. Infrastruktura kolejowa nie była gotowa na tak szybki pojazd aż do lat osiemdziesiątych.

Inne pojazdy, które będą obsługiwać markę "Nieśpieszny", to "Siódemki": EU07-005, EP07-201, EP07-544, a także lokomotywy EP08 "Świnka" i EP09 "Epoka". Podróżni będą mieli okazję zasiąść w oliwkowych wagonach 112Ag, 111Ag, 110Ac i 609A. Na każdy kurs udostępnione zostanie około 200 biletów.

By umilić podróż do przeszłości, pasażerowie będą mogli odwiedzić wagon barowy 113A. Intercity przewiduje specjalne menu na tę okazję. Podróżni mogą spodziewać się dań i napojów przywołujących smaki minionych dekad.

Sprzedaż biletów na kursy pociągów "Nieśpieszny" rozpocznie się w połowie marca.