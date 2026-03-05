Itaka organizuje loty z Omanu do Polski. Wszyscy turyści mają szansę kupić bilety Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a polscy turyści, którzy są w ZEA, Omanie, Katarze i wielu innych krajach nie wiedzą, kiedy i jak wrócą do Polski. Teraz opuszczenie tego regionu umożliwi im Itaka, która ruszyła ze sprzedażą biletów na dwa loty.

Jeszcze kilka dni temu polskie władze informowały, że w regionie Bliskiego Wschodu jest kilkanaście tysięcy naszych obywateli. Od tego momentu Rainbow ewakuowało wszystkich swoich podróżnych z Omanu i Jordanii, a także częściowo z Dubaju. Teraz pojawiła się nowa furtka. Itaka ruszyła ze sprzedażą biletów do Polski z Omanu.

Itaka organizuje powrót do Polski. Na razie polecą dwa samoloty

Ewakuacja polskich turystów z Dubaju i pozostałych regionów na Bliskim Wschodzie jest bardzo chaotyczna. Na razie do Polski wracają przede wszystkim klienci biur podróży, które porozumiały się z lokalnymi przewoźnikami. Sytuacja może się jednak zmienić już w piątek 6 marca.

Na stronie internetowej Itaki pojawiły się dwa loty z Salali w Omanie. Jest to popularny kurort turystyczny na południu kraju, znajdujący się ok. 150 kilometrów od granicy z Jemenem. To właśnie tam wypoczywali klienci Itaki, którzy od kilku dni są stamtąd ewakuowani.

Co ważne, tym razem Itaka nie uruchamia lotów wyłącznie dla swoich klientów. Bilety na loty odbywające się 6 i 9 marca dostępne są na ich stronie internetowej dla wszystkich turystów.

Itaka zabierze turystów z Omanu do Polski. Ceny biletów nie są przerażające

Informacja o dwóch lotach pojawiła się w zakładce "Oferty", a dalej "Bilety lotnicze". Pierwsze połączenie zostanie zorganizowane na pokładzie samolotu Enter Air w piątek 6 marca o godzinie 16:40 czasu omańskiego. Przylot do Warszawy planowany jest na godzinę 23:50 czasu polskiego.

Drugi lot w poniedziałek 9 marca zostanie zrealizowany samolotem linii Smartwings. Start z Salali zaplanowano na godzinę 18:10, a przylot do Warszawy na 22:55. Kolejnych lotów na razie nie ma w systemie.