Po kilku dniach narastającego konfliktu, kolejne samolot z Polakami na pokładach docierają na nasze lotniska. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal nie jest bezpieczna, a na opuszczenie ZEA czy Kataru czekają tysiące naszych podróżnych. Aktualną sytuację swoich klientów podsumował Rainbow.

Rainbow to jedno z największych biur podróży w Polsce, które specjalizuje się m.in. w wyjazdach egzotycznych i wycieczkach objazdowych. Wielu ich turystów utknęło na Bliskim Wschodzie w momencie rozpoczęcia konfliktu. Do kraju nie przylecą na pokładach samolotów PLL LOT, które w najbliższych dniach nie wznowią swoich operacji. Mimo tego część klientów Rainbow już wróciła do kraju.

Rainbow o aktualnej sytuacji turystów. Dwa kraje w pełni ewakuowane

Ci, którzy wykupili wczasy w Omanie z Rainbow, są już w Polsce. Biuro podróży przekazało także, że udało mu się ewakuować wszystkich klientów z Jordanii. Aż tak dobrze sytuacja nie wygląda w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie turyści nadal czekają na swoje miejsca w samolotach.

Rainbow w oświadczeniu przekazało, że we wtorek 3 marca z ZEA do Polski wróciło 279 osób. W sumie z całego zagrożonego regionu biuro podróży ewakuowało już 730 osób. "We współpracy z liniami lotniczymi nasze działania koncentrują się obecnie na organizacji powrotu turystów, którzy przebywają jeszcze na Bliskim Wschodzie. Podejmujemy wszystkie działania, aby możliwie jak najszybciej i bezpiecznie zapewnić im powrót do domu" – poinformowało Rainbow.

Itaka odwołuje loty do 14 krajów

Podczas gdy Rainbow informuje, ilu ich podróżnych jest już bezpiecznych w Polsce, Itaka przekazała, które z pozycji w ich ofercie będą w najbliższych tygodniach niedostępne. Największe z polskich biur podróży poinformowało bowiem, że wstrzymuje wycieczki aż do 14 krajów.