Andrzej Morozowski po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął najnowsze wydanie od krótkiego, bezpośredniego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.

Po wielomiesięcznej nieobecności, która wywołała wśród widzów mnóstwo pytań, Andrzej Morozowski ponownie zasiadł w fotelu gospodarza programu "Tak jest" na antenie TVN24. Swoje pierwsze po powrocie wydanie dziennikarz rozpoczął od osobistego oświadczenia, w którym wprost odniósł się do powodów swojego zniknięcia.

Zwracając się bezpośrednio do odbiorców, Morozowski wyjaśnił, że jego trwająca ponad pół roku przerwa w pracy zawodowej była spowodowana walką z chorobą nowotworową. Publicysta uspokoił jednak widzów, dając do zrozumienia, że najtrudniejszy etap leczenia ma już za sobą.

Odnosząc się do swojej dalszej obecności w telewizji, dziennikarz zadeklarował, że obecny stan zdrowia pozwala mu już na prowadzenie programu, jednak w wymiarze niepełnym. Zaznaczył przy tym, że będzie starał się gościć na ekranach tak często, jak tylko będzie to możliwe. Na zakończenie tego krótkiego wstępu Morozowski skierował słowa wdzięczności do wszystkich osób, które wspierały go i trzymały za niego kciuki w trakcie zmagań z chorobą.

Kim jest Andrzej Morozowski z TVN24? Ma wyjątkowy dziennikarski dorobek

Dla widzów, którzy rzadziej śledzą codzienne programy informacyjne, warto przypomnieć, kim jest powracający na antenę gospodarz. Andrzej Morozowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związana z dziennikarstwem od kilku dekad. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET.

Ogólnopolską popularność przyniosła mu jednak telewizja. Od początku lat dwutysięcznych związany jest z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.