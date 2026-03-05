Kristi Noem traci stanowisko sekretarz bezpieczeństwa krajowego. Shutterstock.com/Robert V Schwemmer

Światowe media obiegła informacja o dymisji Kristi Noem. Dotychczasowa sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA obejmie teraz inne stanowisko. Donald Trump poinformował, że w dotychczasowej roli zastąpi ją senator Markwayne Mullin.

Kristi Noem nie będzie już pełnić funkcji sekretarz bezpieczeństwa krajowego. Donald Trump ogłosił, że na stanowisku już niebawem, bo jeszcze w tym miesiącu, zastąpi ją senator Markwayne Mullin.

Kristi Noem odwołana. Ale będzie mieć nową funkcję

Jak poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem platformy Truth Social, senator obejmie nowe stanowisko od 31 marca.

"Z przyjemnością ogłaszam, że szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, z dniem 31 marca obejmie stanowisko sekretarza bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS)" – napisał Trump na platformie Truth Social.

Donald Trump przekazał, że Kristi Noem będzie mieć inną funkcję: obejmie stanowisko "specjalnej wysłannik Tarczy Ameryka – nowej inicjatywy obronnej na półkuli zachodniej".

"Obecna sekretarz Kristi Noem, która dobrze nam służyła i osiągnęła liczne, spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!), obejmie stanowisko specjalnego wysłannika ds. Tarczy Ameryk, naszej nowej inicjatywy na półkuli zachodniej, którą ogłosimy w sobotę w Doral na Florydzie. Dziękuję Kristi za jej służbę" – czytamy we wpisie prezydenta USA, który cytuje serwis Onet.

Kim jest Kristi Noem?

Kristi Noem to prawa ręka Donalda Trumpa, która odpowiada m.in. za koordynację jednej z największych akcji deportacyjnych, zapowiedzianej przez obecnego prezydenta USA podczas kampanii.

