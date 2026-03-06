Trump o inwazji lądowej na Iran i zmianie władzy. Fot. shutterstock

Donald Trump w jednym z najnowszych wywiadów stwierdził, że inwazja lądowa na Iran byłaby "stratą czasu". – Oni i tak stracili wszystko – mówił. Prezydent USA jednocześnie zapowiedział, że nie ma zamiaru odpuścić w sprawie władzy w Iranie. Chce doprowadzić do jej zmiany.

W czwartek irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi w wywiadzie dla programu "NBC Nightly News" powiedział, że jego kraj jest gotowy na inwazję lądową ze strony sił amerykańskich i izraelskich.

Trump o obaleniu władzy w Iranie. Ale inwazję lądową nazywa stratą czasu

O komentarz na tę właśnie wypowiedź został poproszony Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał to "straconym czasem" i zasugerował, że inwazja nie jest czymś, o czym myśli w tej chwili. – To strata czasu. Stracili wszystko (Irańczycy – przyp. red.). Stracili swoją flotę. Stracili wszystko, co mogli stracić – mówił, dodając, że tempo i intensywność ataków będą się utrzymywać.

Trump w rozmowie z NBC News oznajmił również, że chce całkowitego usunięcia irańskiej struktury przywódczej i że ma na myśli kilka nazwisk "dobrych przywódców". – Chcemy wszystko wyczyścić (...) Nie chcemy kogoś, kto odbuduje wszystko w ciągu 10 lat – zaznaczył.

– Chcemy, żeby mieli dobrego lidera. Mamy kilka osób, które moim zdaniem wykonałyby dobrą robotę – określił, ale nie wymienił nikogo z nazwiska. Wspomniał jedynie, że osoby z jego listy potencjalnych przywódcą są obserwowane.

Gen. Polko dla naTemat: Żaden reżim nie upadł od rakiet

Dodajmy, że niedawno gen. Roman Polko w rozmowie z naTemat.pl, odnosząc się do wizji Donalda Trumpa, przyznał: – Żaden reżim nie upadł od ataków z powietrza. A Zachód może się zmęczyć szybciej niż jego przeciwnicy.

Były dowódca GROM zaznaczył, że teraz w Iranie nie da się zrealizować niczego, bez wejścia wojskami lądowymi.