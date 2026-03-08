Hiszpania skorzysta na kryzysie na Bliskim Wschodzie. Już widać wyraźny trend Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Nie da się ukryć, że sytuacja na Bliskim Wschodzie namieszała w światowej turystyce. I nie chodzi tylko o problemy z powrotem do kraju. Wiosna jest bowiem popularnym okresem na rezerwację wakacji, a w obliczu konfliktu wiele osób zamiast na wschód spojrzy na zachód. TUI już widzi to w statystykach.

Czy turyści odwrócą się od Bliskiego Wschodu? Na pewno nie całkowicie. Kiedy konflikt przycichnie lub dobiegnie końca, podróżni z pewnością będą chcieli wrócić w ten region świata. ZEA, Oman czy Jordania to bardzo ciekawe kraje do odwiedzenia. Z bogatą historią, kulturą i interesującymi atrakcjami. Aktualnie widać jednak, że turyści nie kwapią się z rezerwowaniem tam wakacji. Zyskuje natomiast inny kierunek.

Hiszpania już korzysta na sytuacji na Bliskim Wschodzie. TUI potwierdza

Kiedy podróże na wschód są niemożliwe lub utrudnione, turyści szukają alternatyw. Na dalszy plan mogą na razie zejść wakacje na Cyprze, w Turcji i Egipcie. Mimo iż te kraje pozostają bezpieczne, to linie lotnicze i turyści wolą szukać alternatywnych rozwiązań. Na rękę podróżnym poszedł nawet LOT, który pozwala przełożyć część zarezerwowanych już biletów na inny kierunek.

Na kryzysie na Bliskim Wschodzie może skorzystać Hiszpania. To właśnie ona staje się dominującym kierunkiem wśród europejskich turystów. Na popularności zyskują zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie, a podróżnych nie zniechęca znacznie wyższa niż w przypadku Turcji czy Egiptu cena. Dodajmy, że Polacy wakacje na Półwyspie Iberyjskim kochają od lat. Przed rokiem poleciało tam ok. 3 mln naszych podróżnych

– Obecnie możemy zaobserwować większe zainteresowanie w perspektywie krótkoterminowej krajami śródziemnomorskimi, takimi jak Hiszpania, Portugalia i Włochy – przekazał w rozmowie z "El Pais" rzecznik biura podróży TUI.

Wakacje krajowe zamiast zagranicznych wojaży? Polacy liczą na odwrócenie trendu

W ostatnich latach Polacy znacznie chętniej wyjeżdżali na zagraniczne wakacje, a po kraju podróżowali głównie weekendowo. Woleli Morze Śródziemne od Bałtyku. I nietrudno im się dziwić. Pogoda na Cyprze, w Turcji, Tunezji, Włoszech czy Hiszpanii jest znacznie pewniejsza, a woda w morzu wyraźnie cieplejsza.

Jednak w obliczu nieuzasadnionego strachu przed wczasami w Turcji, Egipcie czy na Cyprze wiele osób może podjąć decyzję o ponownym zostaniu w kraju.

– Jeśli podróżowanie na Bliskim Wschodzie nie będzie bezpieczne, to oczywistym jest, że nasi rodacy wybiorą inne zagraniczne destynacje lub zostaną w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna nieustannie zachęca naszych rodaków oraz gości zagranicznych do wypoczynku w Polsce – przekazała w rozmowie z PAP wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna.