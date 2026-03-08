Magdalena Majtyka nie żyje Fot. Facebook / Magdalena Majtyka

Śmierć Magdaleny Majtyki poruszyła Polskę. Zaledwie dwa tygodnie temu wrocławska aktorka opublikowała na Facebooku swój ostatni wpis. Zapraszała w nim na wyjątkowe warsztaty.

REKLAMA

W sobotę wrocławska policja poinformowała, że jeszcze zanim zgłoszono zaginięcie aktorki, funkcjonariusze natrafili na jej samochód pozostawiony w lesie. Poszukiwania Majtyki rozpoczęły się kilka godzin później, gdy wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu kobiety. Gdy policjanci z Oławy otrzymali informację, że Majtyka mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, wrócili w okolice miejsca, w którym wcześniej natknęli się na porzucone auto. Funkcjonariusze rozpoczęli przeczesywanie pobliskiego terenu. Wtedy też ustalono, że samochód należał do aktorki Teatru Capitol.

REKLAMA

Ostatni wpis Magdaleny Majtyki na Facebooku. Zapraszała na warsztaty dla młodzieży

Śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła jej fanami i zasmuciła cały Wrocław. Zaledwie dwa tygodnie temu, 24 lutego, aktorka opublikowała na Facebooku wpis, który nie zapowiadał nadchodzącej tragedii. "Dołącz do nas!!! Zapraszamy serdecznie. Będzie tanecznie, wokalnie, akrobatyki też nie zabraknie. Do zobaczenia" – napisała pisała Magdalena na swoim profilu. To jej ostatni post na Facebooku.

Jednocześnie aktorka udostępniła komunikat strony Lelenfant – międzynarodowego projektu dla dzieci i młodzieży realizowanego przez Fundację Przyjaźń Sztuka Edukacja – zapraszający na warsztaty.

"Jesteście grupą młodzieży z Wrocławia w wieku 15-16 lat i chcecie dołączyć do międzynarodowej edycji? OGŁASZAMY możliwość dla nastolatków do udziału w #Lelenfant2026. Warunki udziału: stworzenie własnego, krótkiego programu artystycznego (10 minut) z dowolnej dziedziny sztuk performatywnych, dołączenie do warsztatów weekendowych Lelenfant z Hanną Daniszewską i Magdaleną Majtyką, pełny udział w warsztatach w terminie 13.07 - 28.07 w tym występ na Teatr Muzyczny Capitol" – czytamy w udostępnionym przez Magdalenę Majtykę wpisie.

REKLAMA

Sama Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja udostępniła 6 marca wpis o aktorce: "Informujemy, że w związku z tragiczną śmiercią Magdaleny Majtyki, instruktorki artystycznej Lelenfant, odwołujemy zaplanowane na sobotę zajęcia wrocławskiej grupy #Lelenfant w Złotnickim Centrum Spotkań w dniu 07.03.2026".

Noworoczne życzenia Magdaleny Majtyki. "Wysokich i dalekich lotów dla nas"

Z kolei ostatni wpis Magdaleny Majtyki na Instagramie pochodzi z 1 stycznia. "Żegnam stary rok z wdzięcznością – za ludzi życzliwych i tych co dali lekcje, za doświadczenia, które mnie poruszyły i czegoś nauczyły. Nie wszystko było lekkie, ale wszystko było ważne" – pisała aktorka w Nowy Rok.

REKLAMA