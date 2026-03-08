Praca w Niemczech na kolei bywa nie tylko trudna, ale i niebezpieczna. Personel Deutsche Bahn zwalnia się przez zagrożenie ze strony pasażerów. fot. Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

Związek zawodowy kolejarzy i pracowników transportu (EVG) ostrzega przed odpływem pracowników Deutsche Bahn. Powodem jest strach przed rosnącą przemocą – pisze w swoim opracowaniu Dagmara Jakubczak.

Ankieta przeprowadzona wśród członków związku zawodowego kolejarzy i pracowników transportu (EVG) wykazała, że prawie co trzecia osoba zatrudniona w Deutsche Bahn rozważa odejście z pracy, poinformowała Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Wielu z nich jako powód podało wzrost niepewności i przemocy.

– Żadna firma nie jest w stanie zrekompensować tak ogromnej utraty personelu – ostrzegł wiceprzewodniczący EVG Kristian Loroch. Deutsche Bahn odniosła się do pakietu środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, który został przyjęty kilka tygodni temu.

Coraz więcej napaści

EVG jest największym związkiem zawodowym pracowników kolei w Niemczech, zrzeszającym według własnych danych około 185 000 członków. Według raportu RND w ankiecie wzięło udział 4000 pracowników mających kontakt z klientami. Dwie trzecie z nich czuje się coraz mniej bezpiecznie w pracy, a połowa już doświadczyła fizycznej agresji. Zdecydowana większość pracowników mających kontakt z klientami skarży się na obelgi, zniewagi i groźby.

– Od lat rośnie liczba napaści na pracowników DB, podobnie jak na funkcjonariuszy policji, strażaków i ratowników – potwierdziła w sobotę Deutsche Bahn. "Każda forma przemocy jest całkowicie nie do przyjęcia".

Paraliżujący brak personelu

Wiceprzewodniczący EVG Kristian Loroch ostrzegł, że eskalacja przemocy "podważa cały system", a przedsiębiorstwa kolejowe i politycy muszą w końcu zająć się tym problemem: "W przeciwnym razie wkrótce wiele pociągów i autobusów może zostać unieruchomionych z powodu braku personelu” – powiedział w rozmowie z RND.

W lutym w pociągu regionalnym w Nadrenii-Palatynacie konduktor został brutalnie zaatakowany przez pasażera bez ważnego biletu. 36-latek zmarł później w wyniku odniesionych obrażeń. W połowie lutego kolej zorganizowała "szczyt bezpieczeństwa" z udziałem związkowców oraz przedstawicieli polityki i władz. Postanowiono między innymi zatrudnić 200 dodatkowych pracowników w DB Sicherheit, poprawić wyposażenie ochronne pracowników oraz zacieśnić współpracę z policją federalną.

