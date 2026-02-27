Liczba dzieci ma ogromny wpływ na to, jak bank oceni naszą zdolność kredytową. Najnowsze wyliczenia z 2026 roku nie pozostawiają złudzeń, że im mniej mamy pociech, tym wyższą kwotę pożyczki możemy dostać. Dlaczego tak jest i na jaki kredyt mogą liczyć bezdzietni Polacy?
Sytuacja na rynku nieruchomości ustabilizowała się, a eksperci spodziewają się nawet dalszych obniżek stóp procentowych. To świetne wieści dla kupujących mieszkania, bo banki chętniej udzielają kredytów. Najbardziej zyskają jednak na tym... osoby bezdzietne.
Ceny mieszkań w styczniu 2026 roku. Gdzie jest najtaniej?
Z raportu przygotowanego przez Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że na początku 2026 roku w połowie badanych miast odnotowano spadki cen mieszkań. Największe obniżki były w tych miastach, gdzie i tak było już najtaniej.
Najmniej zapłacimy w Sosnowcu, gdzie stawki startują od 6557 zł za metr kwadratowy. To tam odnotowano największą obniżkę rzędu 5,4 proc. rok do roku. Najdroższa jest oczywiście Warszawa z kwotami 17 156 zł za metr. Najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem podrożały za to nieruchomości w Gdańsku, bo o 11,4 proc.
"Już teraz można prognozować, że 2026 będzie rokiem stabilizacji z lokalnymi odchyleniami. Póki co mieszkania na sprzedaż nadal mają się bardzo różnie pod względem cen" – ocenia Anton Bubiel, prezes Rentier.io.
Zdolność kredytowa Polaków rośnie. Ile można dostać pożyczki z banku?
"Obniżki stóp procentowych w 2025 roku spowodowały, że kredyty hipoteczne są łatwiej dostępne. Banki znacząco zwiększyły zdolność kredytową, a ta zależy przede wszystkim od dochodów, dlatego osoby najlepiej zarabiające mogą zaciągnąć kredyt nawet o prawie 300 tys. zł większy niż jeszcze rok temu" – czytamy w raporcie.
Jednak 20 tys. zł netto dochodu na parę, bo to ich właśnie dotyczy ta podwyżka wyżej, to w Polsce rzadkość. Jak prezentują się wyliczenia dla bardziej typowych zarobków?
Autorzy raportu zauważają, że młodzi mogą wreszcie pomyśleć o kupnie mieszkania bez większych obaw o to, czy będą w stanie je spłacać. Rata za 50-metrowe mieszkanie pochłania teraz 38 proc. dochodów pary. To nadal sporo, ale w granicach rozsądku (w 2022 r. było to ponad 40 proc.).
Jak liczba dzieci wpływa na kredyt hipoteczny?
Banki surowo patrzą na nasze koszty życia. Z ich perspektywy dziecko to po prostu wydatek w domowym budżecie. Dlatego kolejny potomek to nowe obciążenie, które zmniejsza pulę wolnych środków. Stąd zdolność kredytowa rodzin z dziećmi drastycznie spada.
Jak to wygląda w przypadku pary o wspólnym dochodzie 12 tysięcy na rękę?
Łatwo można zauważyć, że 5-osobowa rodzina dostanie praktycznie o połowę mniejszy kredyt niż para bezdzietna. Duża rodzina musi więc zadowolić się paradoksalnie mniejszym metrażem lub szukać tańszego mieszkania na dalekich obrzeżach czy w mniejszych miastach.
Demografia kształtuje więc nie tylko popyt na rynku mieszkaniowym, ale też mocno wpływa na sektor finansów. Jeszcze niedawno to właśnie rodziny z dziećmi uchodziły dla banków za najbardziej odpowiedzialnych i stabilnych klientów. Dziś, przy wciąż wysokich kosztach życia, sytuacja ta zupełnie się odwróciła.