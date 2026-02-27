Liczba dzieci ma kolosalny wpływ na zdolność kredytową. Jak patrzą na to banki w 2026 r.? Fot. Thong Vo / Unsplash

Liczba dzieci ma ogromny wpływ na to, jak bank oceni naszą zdolność kredytową. Najnowsze wyliczenia z 2026 roku nie pozostawiają złudzeń, że im mniej mamy pociech, tym wyższą kwotę pożyczki możemy dostać. Dlaczego tak jest i na jaki kredyt mogą liczyć bezdzietni Polacy?

Sytuacja na rynku nieruchomości ustabilizowała się, a eksperci spodziewają się nawet dalszych obniżek stóp procentowych. To świetne wieści dla kupujących mieszkania, bo banki chętniej udzielają kredytów. Najbardziej zyskają jednak na tym... osoby bezdzietne.

Ceny mieszkań w styczniu 2026 roku. Gdzie jest najtaniej?

Z raportu przygotowanego przez Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że na początku 2026 roku w połowie badanych miast odnotowano spadki cen mieszkań. Największe obniżki były w tych miastach, gdzie i tak było już najtaniej.

Najmniej zapłacimy w Sosnowcu, gdzie stawki startują od 6557 zł za metr kwadratowy. To tam odnotowano największą obniżkę rzędu 5,4 proc. rok do roku. Najdroższa jest oczywiście Warszawa z kwotami 17 156 zł za metr. Najbardziej w porównaniu z zeszłym rokiem podrożały za to nieruchomości w Gdańsku, bo o 11,4 proc.

"Już teraz można prognozować, że 2026 będzie rokiem stabilizacji z lokalnymi odchyleniami. Póki co mieszkania na sprzedaż nadal mają się bardzo różnie pod względem cen" – ocenia Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

Ceny mieszkań w styczniu 2026 roku Fot. Raport Rankomat.pl i Rentier.io

Zdolność kredytowa Polaków rośnie. Ile można dostać pożyczki z banku?

"Obniżki stóp procentowych w 2025 roku spowodowały, że kredyty hipoteczne są łatwiej dostępne. Banki znacząco zwiększyły zdolność kredytową, a ta zależy przede wszystkim od dochodów, dlatego osoby najlepiej zarabiające mogą zaciągnąć kredyt nawet o prawie 300 tys. zł większy niż jeszcze rok temu" – czytamy w raporcie.

Jednak 20 tys. zł netto dochodu na parę, bo to ich właśnie dotyczy ta podwyżka wyżej, to w Polsce rzadkość. Jak prezentują się wyliczenia dla bardziej typowych zarobków?

Para zarabiająca razem 8 tys. zł netto – wzrost o 78 tys. zł Para zarabiająca razem 10 tys. zł netto – wzrost o 120 tys. zł Para zarabiająca razem 12 tys. zł netto – wzrost o 169 tys. zł

Autorzy raportu zauważają, że młodzi mogą wreszcie pomyśleć o kupnie mieszkania bez większych obaw o to, czy będą w stanie je spłacać. Rata za 50-metrowe mieszkanie pochłania teraz 38 proc. dochodów pary. To nadal sporo, ale w granicach rozsądku (w 2022 r. było to ponad 40 proc.).

Jak liczba dzieci wpływa na kredyt hipoteczny?

Banki surowo patrzą na nasze koszty życia. Z ich perspektywy dziecko to po prostu wydatek w domowym budżecie. Dlatego kolejny potomek to nowe obciążenie, które zmniejsza pulę wolnych środków. Stąd zdolność kredytowa rodzin z dziećmi drastycznie spada.

Tak liczba dzieci wpływa na wysokość kredytu w 2026 roku Fot. Raport Rankomat.pl i Rentier.io

Jak to wygląda w przypadku pary o wspólnym dochodzie 12 tysięcy na rękę?

Para bez dzieci dostanie do 950 tys. zł kredytu Jedno dziecko zmniejsza kwotę o 105 tys. zł Drugie dziecko o kolejne 155 tys. zł Trzecie dziecko zmniejsza limit łącznie o 445 tys. zł

Łatwo można zauważyć, że 5-osobowa rodzina dostanie praktycznie o połowę mniejszy kredyt niż para bezdzietna. Duża rodzina musi więc zadowolić się paradoksalnie mniejszym metrażem lub szukać tańszego mieszkania na dalekich obrzeżach czy w mniejszych miastach.