Sezon nagród trwa w najlepsze. W poniedziałek odbędzie się 28. ceremonia wręczenia Orłów, czyli polskiego odpowiednika Oscarów. W najważniejszych kategoriach powalczą m.in. "Dom dobry", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz "Ministranci". Podpowiadamy, gdzie i o której obejrzeć galę w telewizji.
Gala wręczenia Orłów, które przede wszystkim celebrują osiągnięcia twórców kina, odbędzie się w poniedziałek 9 marca. Transmisję z uroczystości w warszawskim Teatrze Narodowym będziemy mogli śledzić na kanale TVP 1 i TVP Kultura. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:15 (TVP Kultura) i godz. 21:40 (TVP 1). Relacja na żywo będzie dostępna również na TVP VOD.
Jak pisała Ola Gersz z naTemat, "Dom dobry" zdominował nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, zdobywając aż 13 nominacji w 12 kategoriach. Dramat o przemocy domowej ma szansę na filmowego hat-tricka: najlepszy film, reżyseria i scenariusz, doceniono też aktorów. Rywale są mocni, ale w tym roku to Wojciech Smarzowski rozdaje karty.
Orły 2026. Lista nominacji do Polskich Nagród Filmowych
Lista nominacji do 28. ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych prezentuje się następująco:
NAJLEPSZY FILM
NAJLEPSZA REŻYSERIA
NAJLEPSZY SCENARIUSZ
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
NAJLEPSZA MUZYKA
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA
Zobacz także