Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry"
Kiedy i gdzie obejrzeć 28. galę wręczenia Orłów? Na liście nominowanych m.in. "Dom dobry" Fot. materiał prasowy; kadr z filmu "Dom dobry". Montaż: naTemat

Sezon nagród trwa w najlepsze. W poniedziałek odbędzie się 28. ceremonia wręczenia Orłów, czyli polskiego odpowiednika Oscarów. W najważniejszych kategoriach powalczą m.in. "Dom dobry", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz "Ministranci". Podpowiadamy, gdzie i o której obejrzeć galę w telewizji.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Gala wręczenia Orłów, które przede wszystkim celebrują osiągnięcia twórców kina, odbędzie się w poniedziałek 9 marca. Transmisję z uroczystości w warszawskim Teatrze Narodowym będziemy mogli śledzić na kanale TVP 1 i TVP Kultura. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:15 (TVP Kultura) i godz. 21:40 (TVP 1). Relacja na żywo będzie dostępna również na TVP VOD.

Jak pisała Ola Gersz z naTemat, "Dom dobry" zdominował nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, zdobywając aż 13 nominacji w 12 kategoriach. Dramat o przemocy domowej ma szansę na filmowego hat-tricka: najlepszy film, reżyseria i scenariusz, doceniono też aktorów. Rywale są mocni, ale w tym roku to Wojciech Smarzowski rozdaje karty.

Orły 2026. Lista nominacji do Polskich Nagród Filmowych

Lista nominacji do 28. ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych prezentuje się następująco:

NAJLEPSZY FILM

  • "Brat", reż. Maciej Sobieszczański
  • "Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski
  • "Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland
  • "Ministranci", reż. Piotr Domalewski
  • "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż.Emi Buchwald

    • NAJLEPSZA REŻYSERIA

  • Maciej Sobieszczański – "Brat"
  • Wojtek Smarzowski – "Dom dobry"
  • Agnieszka Holland – "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski – "Ministranci"
  • Emi Buchwald – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ

  • Grzegorz Puda, Maciej Sobieszczański – "Brat"
  • Wojtek Smarzowski – "Dom dobry"
  • Marek Epstein – "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski – "Ministranci"
  • Emi Buchwald, Karol Marczak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA

  • Agnieszka Grochowska – "Brat"
  • Agata Turkot – "Dom dobry"
  • Izabella Dudziak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Matylda Giegżno – "Światłoczuła"
  • Iza Kuna – "Teściowie"
    • logo
    Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA

  • Filip Wiłkomirski – "Brat"
  • Eryk Kulm – "Chopin, Chopin!"
  • Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"
  • Idan Weiss – "Franz Kafka"
  • Bartłomiej Deklewa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZE ZDJĘCIA

  • Jolanta Dylewska – "Brat"
  • Michał Sobociński – "Chopin, Chopin!"
  • Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"
  • Piotr Sobociński Jr – "Ministranci"
  • Arkadiusz Tomiak – "Pani od polskiego"

    • NAJLEPSZA MUZYKA

  • Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Brat"
  • Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"
  • Joaquin Garcia – "Dziecko z pyłu"
  • Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Franz Kafka"
  • Michał Lorenc – "Mensch"
  • Wojciech Urbański – "Ministranci"
  • Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Marcin Lenarczyk – "Sny pełne Dymu"
  • Daniel Bloom – "Zamach na papieża"

    • NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

  • Julian Świeżewski – "Brat"
  • Jacek Braciak – "Brat"
  • Andrzej Konopka – "Dom dobry"
  • Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Sławomir Orzechowski – "Ministranci"

    • Zobacz także

    logo
    "Piekło kobiet" to serial ważny, ale "Dom dobry" to nie jest. Bywa aż kuriozalny
    logo
    "Morderca szyty na miarę" wbija w fotel. Polskie true crime to hit HBO Max
    logo
    Nowy film Komasy jest dziwniejszy, niż myślicie. Na ekranie gwiazdor "Dojrzewania"
    logo
    Adam Małysz doczeka się filmu o sobie. Samą obsadą przyciągnie tłumy do kin

    NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

  • Karolina Gruszka – "Chopin, Chopin!"
  • Agata Kulesza – "Dom dobry"
  • Maria Sobocińska – "Dom dobry"
  • Sandra Korzeniak – "Franz Kafka"
  • Karolina Rzepa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

  • "Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska
  • "Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz
  • "Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar
  • "Pociągi", reż. Maciej J. Drygas
  • "Silver", reż. Natalia Koniarz

    • NAJLEPSZY MONTAŻ

  • Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik – "Chopin, Chopin!"
  • Krzysztof Komander – "Dom dobry"
  • Pavel Hrdlička – "Franz Kafka"
  • Agnieszka Glińska – "Ministranci"
  • Anna Łuka – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Rafał Listopad – "Pociągi"

    • NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

  • Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!"
  • Joanna Macha – "Dom dobry"
  • Henrich Boráros – "Franz Kafka"
  • Wojciech Żogała – "Pani od polskiego"
  • Wojciech Żogała – "Zamach na papieża"
    • logo
    Bartłomiej Deklawa, Karolina Rzepa, Izabella Dudziak i Szczyl w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZE KOSTIUMY

  • Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!"
  • Michaela Horáčková Hořejší – "Franz Kafka"
  • Wiola Uliasz – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Dorota Roqueplo – "Sanatorium pod klepsydrą według braci Quay"
  • Małgorzata Moskwa-Braszka – "Zamach na papieża"

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

  • Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg – "Brzydka siostra"
  • Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!"
  • Liliana Gałązka – "Dom dobry"
  • Magdalena Tarka – "Larp. Miłość, trolle i inne questy"
  • Agnieszka Hodowana – "Zamach na papieża"
  • Agnieszka Jońca – "Życie dla początkujących"

    • NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY

  • "1670: sezon 2", reż.Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło
  • "Breslau", reż. Leszek Dawid, scen. Bartek Janiszewski, Magdalena Żakowska
  • "Czarna Śmierć", reż. Kuba Czekaj, scen. Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka
  • "Heweliusz", reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon
  • "Przesmyk", reż. Jan P. Matuszyński, scen. Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan. P. Matuszyński

    • NAJLEPSZY DŹWIĘK

  • Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!"
  • Radosław OchnioMarta Weronika Werońska – "Dom dobry"
  • Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – "Ministranci"
  • Aleksandra Landsmann – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Krzysztof Jastrząb – "Pani od polskiego"

    • ODKRYCIE ROKU

  • Iga Lis – reżyseria, "Bałtyk"
  • Filip Wiłkomirski – aktor, "Brat"
  • Kordian Kądziela – reżyseria, "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej"
  • Tobiasz Wajda – aktor, "Ministranci"

    • NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI

  • "Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino, Włochy/Francja
  • "Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos, USA/Korea Płd./Irlandia/Kanada/Wlk. Brytania
  • "Flow", reż. Gints Zilbalodis, Łotwa/Belgia/Francja
  • "Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof, Francja/Niemcy/Iran
  • "Sirat", reż.Oliver Laxe, Francja/Hiszpania