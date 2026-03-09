Kiedy i gdzie obejrzeć 28. galę wręczenia Orłów? Na liście nominowanych m.in. "Dom dobry" Fot. materiał prasowy; kadr z filmu "Dom dobry". Montaż: naTemat

Sezon nagród trwa w najlepsze. W poniedziałek odbędzie się 28. ceremonia wręczenia Orłów, czyli polskiego odpowiednika Oscarów. W najważniejszych kategoriach powalczą m.in. "Dom dobry", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" oraz "Ministranci". Podpowiadamy, gdzie i o której obejrzeć galę w telewizji.

Gala wręczenia Orłów, które przede wszystkim celebrują osiągnięcia twórców kina, odbędzie się w poniedziałek 9 marca. Transmisję z uroczystości w warszawskim Teatrze Narodowym będziemy mogli śledzić na kanale TVP 1 i TVP Kultura. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:15 (TVP Kultura) i godz. 21:40 (TVP 1). Relacja na żywo będzie dostępna również na TVP VOD.

Jak pisała Ola Gersz z naTemat, "Dom dobry" zdominował nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2026, zdobywając aż 13 nominacji w 12 kategoriach. Dramat o przemocy domowej ma szansę na filmowego hat-tricka: najlepszy film, reżyseria i scenariusz, doceniono też aktorów. Rywale są mocni, ale w tym roku to Wojciech Smarzowski rozdaje karty.

Orły 2026. Lista nominacji do Polskich Nagród Filmowych

Lista nominacji do 28. ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych prezentuje się następująco:

NAJLEPSZY FILM

"Brat" , reż. Maciej Sobieszczański "Dom dobry" , reż. Wojtek Smarzowski "Franz Kafka" , reż. Agnieszka Holland "Ministranci" , reż. Piotr Domalewski "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" , reż.Emi Buchwald

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Maciej Sobieszczański – "Brat" Wojtek Smarzowski – "Dom dobry" Agnieszka Holland – "Franz Kafka" Piotr Domalewski – "Ministranci" Emi Buchwald – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Grzegorz Puda , Maciej Sobieszczański – "Brat" Wojtek Smarzowski – "Dom dobry" Marek Epstein – "Franz Kafka" Piotr Domalewski – "Ministranci" Emi Buchwald , Karol Marczak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA

Agnieszka Grochowska – "Brat" Agata Turkot – "Dom dobry" Izabella Dudziak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Matylda Giegżno – "Światłoczuła" Iza Kuna – "Teściowie"

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA

Filip Wiłkomirski – "Brat" Eryk Kulm – "Chopin, Chopin!" Tomasz Schuchardt – "Dom dobry" Idan Weiss – "Franz Kafka" Bartłomiej Deklewa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Jolanta Dylewska – "Brat" Michał Sobociński – "Chopin, Chopin!" Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka" Piotr Sobociński Jr – "Ministranci" Arkadiusz Tomiak – "Pani od polskiego "

NAJLEPSZA MUZYKA

Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Brat" Mikołaj Trzaska – "Dom dobry" Joaquin Garcia – "Dziecko z pyłu" Mary Komasa , Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Franz Kafka" Michał Lorenc – "Mensch" Wojciech Urbański – "Ministranci" Katarzyna Gawlik , Jerzy Rogiewicz – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Marcin Lenarczyk – "Sny pełne Dymu" Daniel Bloom – "Zamach na papieża"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

Julian Świeżewski – "Brat" Jacek Braciak – "Brat" Andrzej Konopka – "Dom dobry" Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Sławomir Orzechowski – "Ministranci"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

Karolina Gruszka – "Chopin, Chopin!" Agata Kulesza – "Dom dobry" Maria Sobocińska – "Dom dobry" Sandra Korzeniak – "Franz Kafka" Karolina Rzepa – " Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"Dziecko z pyłu" , reż. Weronika Mliczewska "Gość" , reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz "Listy z Wilczej" , reż. Arjun Talwar " Pociągi" , reż. Maciej J. Drygas "Silver" , reż. Natalia Koniarz

NAJLEPSZY MONTAŻ

Bartłomiej Piasek , Piotr Wójcik – "Chopin, Chopin!" Krzysztof Komander – "Dom dobry" Pavel Hrdlička – "Franz Kafka" Agnieszka Glińska – "Ministranci" Anna Łuka – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Rafał Listopad – "Pociągi"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Katarzyna Sobańska , Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!" Joanna Macha – "Dom dobry" Henrich Boráros – "Franz Kafka" Wojciech Żogała – "Pani od polskiego" Wojciech Żogała – "Zamach na papieża"

Bartłomiej Deklawa, Karolina Rzepa, Izabella Dudziak i Szczyl w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Magdalena Biedrzycka , Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!" Michaela Horáčková Hořejší – "Franz Kafka" Wiola Uliasz – "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Dorota Roqueplo – "Sanatorium pod klepsydrą według braci Quay" Małgorzata Moskwa-Braszka – "Zamach na papieża"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Anne Cathrine Sauerberg , Thomas Foldberg – "Brzydka siostra" Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!" Liliana Gałązka – "Dom dobry" Magdalena Tarka – "Larp. Miłość, trolle i inne questy" Agnieszka Hodowana – "Zamach na papieża" Agnieszka Jońca – "Życie dla początkujących"

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY

"1670: sezon 2" , reż.Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło "Breslau" , reż. Leszek Dawid, scen. Bartek Janiszewski, Magdalena Żakowska "Czarna Śmierć" , reż. Kuba Czekaj, scen. Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka "Heweliusz" , reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon "Przesmyk" , reż. Jan P. Matuszyński, scen. Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan. P. Matuszyński

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Marcin Matlak , Marcin Kasiński , Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!" Radosław Ochnio , Marta Weronika Werońska – "Dom dobry" Jerzy Murawski , Wojciech Mielimąka – "Ministranci" Aleksandra Landsmann – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Krzysztof Jastrząb – "Pani od polskiego"

ODKRYCIE ROKU

Iga Lis – reżyseria, "Bałtyk" Filip Wiłkomirski – aktor, "Brat" Kordian Kądziela – reżyseria, "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej" Tobiasz Wajda – aktor, "Ministranci"

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI

"Bogini Partenope" , reż. Paolo Sorrentino, Włochy/Francja "Bugonia" , reż. Yorgos Lanthimos, USA/Korea Płd./Irlandia/Kanada/Wlk. Brytania "Flow" , reż. Gints Zilbalodis, Łotwa/Belgia/Francja "Nasienie świętej figi" , reż. Mohammad Rasoulof, Francja/Niemcy/Iran "Sirat" , reż.Oliver Laxe, Francja/Hiszpania