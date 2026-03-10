Agata Turkot w filmie "Dom dobry"
Jakie filmy wygrały Orły w 2026 roku? Oto lista zwycięzców Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

28. ceremonia wręczenia Orłów, które określane są mianem polskich Oscarów, za nami. Podczas gali świętującej tegoroczne dokonania w branży filmowej triumfował "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Tuż za nim był "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego.

W poniedziałek wieczorem (9 marca) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się 28. gala Polskich Nagród Filmowych, podczas której twórcom kina wręczono prestiżowe Orły. W tym roku najwięcej statuetek, bo aż 5, zdobył "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego.

Orły 2026. Kto wygrał polskie Oscary? [LISTA ZWYCIĘZCÓW I LAUREATÓW]

NAJLEPSZY FILM: "Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski

  • "Brat", reż. Maciej Sobieszczański
  • "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski
  • "Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland
  • "Ministranci", reż. Piotr Domalewski
  • "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

    • NAJLEPSZA REŻYSERIA: Wojciech Smarzowski za "Dom dobry"

  • Maciej Sobieszczański – "Brat"
  • Wojciech Smarzowski – "Dom dobry"
  • Agnieszka Holland – "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski – "Ministranci"
  • Emi Buchwald – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Piotr Domalewski – "Ministranci"

  • Grzegorz Puda, Maciej Sobieszczański – "Brat"
  • Wojtek Smarzowski – "Dom dobry"
  • Marek Epstein – "Franz Kafka"
  • Piotr Domalewski – "Ministranci"
  • Emi Buchwald, Karol Marczak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Agata Turkot "Dom dobry"

  • Agnieszka Grochowska – "Brat"
  • Agata Turkot – "Dom dobry"
  • Izabella Dudziak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Matylda Giegżno – "Światłoczuła"
  • Iza Kuna – "Teściowie"
    • logo
    Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"

  • Filip Wiłkomirski – "Brat"
  • Eryk Kulm – "Chopin, Chopin!"
  • Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"
  • Idan Weiss – "Franz Kafka"
  • Bartłomiej Deklewa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"

  • Jolanta Dylewska – "Brat"
  • Michał Sobociński – "Chopin, Chopin!"
  • Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"
  • Piotr Sobociński Jr – "Ministranci"
  • Arkadiusz Tomiak – "Pani od polskiego"

    • NAJLEPSZA MUZYKA: Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"

  • Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Brat"
  • Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"
  • Joaquin Garcia – "Dziecko z pyłu"
  • Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Franz Kafka"
  • Michał Lorenc – "Mensch"
  • Wojciech Urbański – "Ministranci"
  • Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Marcin Lenarczyk – "Sny pełne Dymu"
  • Daniel Bloom – "Zamach na papieża"

    • NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

  • Julian Świeżewski – "Brat"
  • Jacek Braciak – "Brat"
  • Andrzej Konopka – "Dom dobry"
  • Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Sławomir Orzechowski – "Ministranci"

    NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Karolina Rzepa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

  • Karolina Gruszka – "Chopin, Chopin!"
  • Agata Kulesza – "Dom dobry"
  • Maria Sobocińska – "Dom dobry"
  • Sandra Korzeniak – "Franz Kafka"
  • Karolina Rzepa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

    • NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY: "Pociągi", reż. Maciej J. Drygas

  • "Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska
  • "Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz
  • "Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar
  • "Pociągi", reż. Maciej J. Drygas
  • "Silver", reż. Natalia Koniarz

    • NAJLEPSZY MONTAŻ: Rafał Listopad – "Pociągi"

  • Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik – "Chopin, Chopin!"
  • Krzysztof Komander – "Dom dobry"
  • Pavel Hrdlička – "Franz Kafka"
  • Agnieszka Glińska – "Ministranci"
  • Anna Łuka – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Rafał Listopad – "Pociągi"

    • NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!"

  • Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!"
  • Joanna Macha – "Dom dobry"
  • Henrich Boráros – "Franz Kafka"
  • Wojciech Żogała – "Pani od polskiego"
  • Wojciech Żogała – "Zamach na papieża"
    • logo
    Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

    NAJLEPSZE KOSTIUMY: Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!"

  • Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!"
  • Michaela Horáčková Hořejší – "Franz Kafka"
  • Wiola Uliasz – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Dorota Roqueplo – "Sanatorium pod klepsydrą według braci Quay"
  • Małgorzata Moskwa-Braszka – "Zamach na papieża"

    • NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!"

  • Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg – "Brzydka siostra"
  • Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!"
  • Liliana Gałązka – "Dom dobry"
  • Magdalena Tarka – "Larp. Miłość, trolle i inne questy"
  • Agnieszka Hodowana – "Zamach na papieża"
  • Agnieszka Jońca – "Życie dla początkujących"

    • NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY: "Heweliusz", reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon

  • "1670: sezon 2", reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło
  • "Breslau", reż. Leszek Dawid, scen. Bartek Janiszewski, Magdalena Żakowska
  • "Czarna Śmierć", reż. Kuba Czekaj, scen. Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka
  • "Heweliusz", reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon
  • "Przesmyk", reż. Jan P. Matuszyński, scen. Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan. P. Matuszyński

    • NAJLEPSZY DŹWIĘK: Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!"

  • Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!"
  • Radosław Ochnio, Marta Weronika Werońska – "Dom dobry"
  • Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – "Ministranci"
  • Aleksandra Landsmann – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
  • Krzysztof Jastrząb – "Pani od polskiego"

    • ODKRYCIE ROKU: Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

  • Iga Lis – reżyseria, "Bałtyk"
  • Filip Wiłkomirski – aktor, "Brat"
  • Kordian Kądziela – reżyseria, "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
  • Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej"
  • Tobiasz Wajda – aktor, "Ministranci"

    • NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI: "Sirat", reż. Oliver Laxe, Francja/Hiszpania

  • "Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino, Włochy/Francja
  • "Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos, USA/Korea Płd./Irlandia/Kanada/Wlk. Brytania
  • "Flow", reż. Gints Zilbalodis, Łotwa/Belgia/Francja
  • "Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof, Francja/Niemcy/Iran
  • "Sirat", reż. Oliver Laxe, Francja/Hiszpania