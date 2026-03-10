28. ceremonia wręczenia Orłów, które określane są mianem polskich Oscarów, za nami. Podczas gali świętującej tegoroczne dokonania w branży filmowej triumfował "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Tuż za nim był "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego.
W poniedziałek wieczorem (9 marca) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się 28. gala Polskich Nagród Filmowych, podczas której twórcom kina wręczono prestiżowe Orły. W tym roku najwięcej statuetek, bo aż 5, zdobył "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego.
Orły 2026. Kto wygrał polskie Oscary? [LISTA ZWYCIĘZCÓW I LAUREATÓW]
NAJLEPSZY FILM: "Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski
NAJLEPSZA REŻYSERIA: Wojciech Smarzowski za "Dom dobry"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Piotr Domalewski – "Ministranci"
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Agata Turkot "Dom dobry"
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"
NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"
NAJLEPSZA MUZYKA: Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
