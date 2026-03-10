Jakie filmy wygrały Orły w 2026 roku? Oto lista zwycięzców Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

28. ceremonia wręczenia Orłów, które określane są mianem polskich Oscarów, za nami. Podczas gali świętującej tegoroczne dokonania w branży filmowej triumfował "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Tuż za nim był "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego.

REKLAMA

W poniedziałek wieczorem (9 marca) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się 28. gala Polskich Nagród Filmowych, podczas której twórcom kina wręczono prestiżowe Orły. W tym roku najwięcej statuetek, bo aż 5, zdobył "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego.

Orły 2026. Kto wygrał polskie Oscary? [LISTA ZWYCIĘZCÓW I LAUREATÓW]

NAJLEPSZY FILM: "Dom dobry", reż. Wojtek Smarzowski

"Brat", reż. Maciej Sobieszczański "Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski "Franz Kafka" , reż. Agnieszka Holland "Ministranci", reż. Piotr Domalewski "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

REKLAMA

NAJLEPSZA REŻYSERIA: Wojciech Smarzowski za "Dom dobry"

Maciej Sobieszczański – "Brat" Wojciech Smarzowski – "Dom dobry" Agnieszka Holland – "Franz Kafka" Piotr Domalewski – "Ministranci" Emi Buchwald – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Piotr Domalewski – "Ministranci"

Grzegorz Puda, Maciej Sobieszczański – "Brat" Wojtek Smarzowski – "Dom dobry" Marek Epstein – "Franz Kafka" Piotr Domalewski – "Ministranci" Emi Buchwald, Karol Marczak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA: Agata Turkot "Dom dobry"

Agnieszka Grochowska – "Brat" Agata Turkot – "Dom dobry" Izabella Dudziak – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Matylda Giegżno – "Światłoczuła" Iza Kuna – "Teściowie"

REKLAMA

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA: Tomasz Schuchardt – "Dom dobry"

Filip Wiłkomirski – "Brat" Eryk Kulm – "Chopin, Chopin!" Tomasz Schuchardt – "Dom dobry" Idan Weiss – "Franz Kafka" Bartłomiej Deklewa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka"

Jolanta Dylewska – "Brat" Michał Sobociński – "Chopin, Chopin!" Tomasz Naumiuk – "Franz Kafka" Piotr Sobociński Jr – "Ministranci" Arkadiusz Tomiak – "Pani od polskiego "

NAJLEPSZA MUZYKA: Mikołaj Trzaska – "Dom dobry"

Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Brat" Mikołaj Trzaska – "Dom dobry" Joaquin Garcia – "Dziecko z pyłu" Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – "Franz Kafka" Michał Lorenc – "Mensch" Wojciech Urbański – "Ministranci" Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Marcin Lenarczyk – "Sny pełne Dymu" Daniel Bloom – "Zamach na papieża"

REKLAMA

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Julian Świeżewski – "Brat" Jacek Braciak – "Brat" Andrzej Konopka – "Dom dobry" Andrzej Konopka – "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Sławomir Orzechowski – "Ministranci"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Karolina Rzepa – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Gruszka – "Chopin, Chopin!" Agata Kulesza – "Dom dobry" Maria Sobocińska – "Dom dobry" Sandra Korzeniak – "Franz Kafka" Karolina Rzepa – " Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY: "Pociągi", reż. Maciej J. Drygas

"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska "Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz "Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar " Pociągi", reż. Maciej J. Drygas "Silver" , reż. Natalia Koniarz

NAJLEPSZY MONTAŻ: Rafał Listopad – "Pociągi"

Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik – "Chopin, Chopin!" Krzysztof Komander – "Dom dobry" Pavel Hrdlička – "Franz Kafka" Agnieszka Glińska – "Ministranci" Anna Łuka – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Rafał Listopad – "Pociągi"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!"

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński – "Chopin, Chopin!" Joanna Macha – "Dom dobry" Henrich Boráros – "Franz Kafka" Wojciech Żogała – "Pani od polskiego" Wojciech Żogała – "Zamach na papieża"

Karolina Rzepa i Izabella Dudziak w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

NAJLEPSZE KOSTIUMY: Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!"

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz – "Chopin, Chopin!" Michaela Horáčková Hořejší – "Franz Kafka" Wiola Uliasz – "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Dorota Roqueplo – "Sanatorium pod klepsydrą według braci Quay" Małgorzata Moskwa-Braszka – "Zamach na papieża"

REKLAMA

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!"

Anne Cathrine Sauerberg, Thomas Foldberg – "Brzydka siostra" Dariusz Krysiak – "Chopin, Chopin!" Liliana Gałązka – "Dom dobry" Magdalena Tarka – "Larp. Miłość, trolle i inne questy" Agnieszka Hodowana – "Zamach na papieża" Agnieszka Jońca – "Życie dla początkujących"

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY: "Heweliusz", reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon

"1670: sezon 2", reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło "Breslau" , reż. Leszek Dawid, scen. Bartek Janiszewski, Magdalena Żakowska "Czarna Śmierć", reż. Kuba Czekaj, scen. Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka "Heweliusz" , reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon "Przesmyk", reż. Jan P. Matuszyński, scen. Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan. P. Matuszyński

REKLAMA

NAJLEPSZY DŹWIĘK: Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!"

Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień – "Chopin, Chopin!" Radosław Ochnio, Marta Weronika Werońska – "Dom dobry" Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka – "Ministranci" Aleksandra Landsmann – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Krzysztof Jastrząb – "Pani od polskiego"

ODKRYCIE ROKU: Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Iga Lis – reżyseria, "Bałtyk" Filip Wiłkomirski – aktor, "Brat" Kordian Kądziela – reżyseria, "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Emi Buchwald – reżyseria, "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej" Tobiasz Wajda – aktor, "Ministranci"

REKLAMA

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI: "Sirat", reż. Oliver Laxe, Francja/Hiszpania