Gdzie obejrzeć filmy nagrodzone podczas 28. gali wręczenia Orłów? Fot. materiał prasowy

Podczas 28. gali wręczenia Orłów, które uchodzą za polski ekwiwalent Oscarów, triumfował "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Nie jest to jednak jedyny tytuł nagrodzony prestiżową statuetką. Podpowiadamy, gdzie obejrzycie wszystkie filmy fabularne, które zdobyły Polską Nagrodę Filmową.

W poniedziałek wieczorem (9 marca) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się 28. gala Polskich Nagród Filmowych, wielkie święto rodzimej branży. W tym roku najwięcej statuetek, bo aż 5, zdobył "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Tuż za nim uplasował się "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego. Pełną listę laureatów znajdziecie w naszym tekście.

Gdzie obejrzeć filmy nagrodzone Orłami 2026?

Większość filmów fabularnych nagrodzonych Orłami jest dostępna na VOD. Tylko jeden czeka jeszcze na kinową premierę.

Dom dobry

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w filmie "Dom dobry". Fot. materiał prasowy

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego traktuje o przemocy domowej, przedstawiając historię Gośki, dziewczyny będącej podręcznikowym przykładem DDA (dziecka dorosłego alkoholika), która z początku jest bombardowana miłością przez poznanego w internecie Grześka. "Spirala przemocy jest tutaj niekontrolowana – kiedy myślimy, że widzieliśmy już wszystko, reżyser za każdym razem kręci palcem na "nie" i urzeczywistnia jeszcze jeden koszmar każdej kobiety" – czytamy w naszej recenzji.

Gdzie obejrzeć? Prime Video

Chopin, Chopin!

Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin!". Fot. materiał prasowy

"Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego zabiera widzów do roku 1835, a dokładniej do Paryża, gdzie 25-letni Fryderyk Chopin staje się ulubieńcem paryskiej socjety. Gra, komponuje, jest duszą towarzystwa. Niestety unosi się nad nim widmo choroby. W roli wybitnego polskiego pianisty wcielił się Eryk Kulm, gwiazdor "Filipa" i "Boksera".

Gdzie obejrzeć? Canal+ (subskrypcja), TVP VOD (wypożyczenie)

Ministranci

Kadr z filmu "Ministranci". Fot. materiał prasowych

"Ministranci" Piotra Domalewskiego snuje opowieść o dzieciach balansujących na cienkiej linii między dobrem a złem, które sądzą, że ich moralność jest najsprawiedliwsza. "Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej" – brzmi opis fabuły filmu, w którym zagrali Tomasz Schuchardt ("Wielka woda") i Kamila Urzędowska ("Chłopi").

Gdzie obejrzeć? Prime Video

Franz Kafka

Idan Weiss w filmie "Franz Kafka". Fot. materiał prasowy

"Franz Kafka" Agnieszki Holland to film biograficzny o życiu autora "Procesu", "Przemiany" i "Zamku", który stał się symbolem Pragi i uznawany jest za proroka biurokracji. W obiektywie reżyserki "Zielonej granicy" życiorys słynnego pisarza nabiera abstrakcyjnych barw i "punkowego akcentu".

Gdzie obejrzeć? TVP VOD , Canal VOD , Player , Megogo

LARP. Miłość, trolle i inne questy

Filip Zaręba w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Fot. materiał prasowy

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli to prawdziwy rarytas dla nerdów, miłośników fantastyki, a przede wszystkim uczestników sesji RPG i LARP-ów. Fabuła śledzi losy ucznia technikum imieniem Sergiusz, który zakochuje się w nowej dziewczynie w klasie. Helena dołącza do grupy popularnych dzieciaków, co niestety martwi bohatera, który jest przez nie prześladowany. Pewnego dnia chłopak odkrywa tajemnicę swojej sympatii i wszystko nagle staje się jasne.

Gdzie obejrzeć? Canal+

Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej

Bartłomiej Deklewa w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Fot. materiał prasowy

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald jest historią rodzeństwa, które właśnie wkracza w dorosłość, ale jeszcze nie znalazło własnej drogi. Benek czuje się odrzucony przez starszego brata, Franka. Chłopaka nawiedza w tym samym czasie tajemnicza istota. Dusiołek nie pozwala mu zasnąć i wpędza go w panikę. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Bartłomiej Deklewa ("Światłoczuła"), raper Szczyl, Karolina Rzepa ("Brokat") i Izabella Dudziak ("Forst").